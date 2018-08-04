К правозащитнику Пономареву обратились цыгане из Белгородской области с просьбой о защите
К исполнительному директору движения «За права человека» Льву Пономареву обратились цыгане из Белгородской области с просьбой о защите. Из-за убийства школьницы в поселках Уразово и Валуйки были подожжены три дома, и, как сообщил один из пострадавших, 250 цыганских семей покинули свои дома.
В связи с этим правозащитник Лев Пономарев обращается к министру внутренних дел с просьбой защитить цыган и их дома:
Напомним, что в интервью «Эхо Москвы» представитель МВД Белгородской области заявил, что в Уразово уже выдвинуты дополнительные силы полиции.
Комментарии1
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don_ballon 04 августа 2018 | 00:36
Не хочется злорадствовать, цыгане в России тоже гонимое меньшинство, хотя их не травят как зайцев, подобно геям, иеговистам и навальнятам, но как только жопу припечёт, все находят правозащитников, которые в путинской России сами жиды. Что может сделать Лев Пономарёв без массовой поддержки духовного напрочь, лять, народа? Только просить тех, кто на него же клык точит. Изумительная инстолляция нравов. Россия, полдень, двадцать первый век.