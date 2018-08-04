К правозащитнику Пономареву обратились цыгане из Белгородской области с просьбой о защите

К исполнительному директору движения «За права человека» Льву Пономареву обратились цыгане из Белгородской области с просьбой о защите. Из-за убийства школьницы в поселках Уразово и Валуйки были подожжены три дома, и, как сообщил один из пострадавших, 250 цыганских семей покинули свои дома.

В связи с этим правозащитник Лев Пономарев обращается к министру внутренних дел с просьбой защитить цыган и их дома:

Напомним, что в интервью «Эхо Москвы» представитель МВД Белгородской области заявил, что в Уразово уже выдвинуты дополнительные силы полиции.