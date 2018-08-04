В ряде российских городов сегодня пройдут новые митинги против пенсионной реформы

Акции против повышения пенсионного возраста пройдут в Волгодонске, Тюмени, Кисловодске и Анапе – там митинги организуют местные отделения КПРФ. Кроме того несогласных с реформой призывают выйти и на улицы Калининграда. Согласно сообщению во «Вконтакте», в городе акцию проводит политическая партия «РОТ-Фронт». Митинг должен был пройти и в Новокузнецке, однако местные власти отказались его согласовать. Они объяснили организаторам, что площадка будет занята с утра и до вечера.

Коммунисты планируют подать новое уведомление о проведении акции протеста 18 августа.

Большое число митингов против повышения песнионного возраста прошло по всей стране в конце июля. В Москве на акцию по данным организации «Белый счетчик» вышло около 12 тысяч участников.

КПРФ и «Справедливая Россия» также добиваются организовать референдумы о пенсионной реформе.