В ряде российских городов сегодня пройдут новые митинги против пенсионной реформы
Акции против повышения пенсионного возраста пройдут в Волгодонске, Тюмени, Кисловодске и Анапе – там митинги организуют местные отделения КПРФ. Кроме того несогласных с реформой призывают выйти и на улицы Калининграда. Согласно сообщению во «Вконтакте», в городе акцию проводит политическая партия «РОТ-Фронт». Митинг должен был пройти и в Новокузнецке, однако местные власти отказались его согласовать. Они объяснили организаторам, что площадка будет занята с утра и до вечера.
Коммунисты планируют подать новое уведомление о проведении акции протеста 18 августа.
Большое число митингов против повышения песнионного возраста прошло по всей стране в конце июля. В Москве на акцию по данным организации «Белый счетчик» вышло около 12 тысяч участников.
КПРФ и «Справедливая Россия» также добиваются организовать референдумы о пенсионной реформе.
Комментарии5
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rusof_ob 04 августа 2018 | 00:11
Главное - взять подушечки под коленные чашечки.
tom_tom 04 августа 2018 | 00:20
Путин подписал указ о повышении НДС для русских терпил до 20%. Зря. Терпилы стерпели бы повышение и на 100%.
efilika 04 августа 2018 | 00:27
против пенсионной возникают, ндс 2% проглотили
vlastimil_popogrebski 04 августа 2018 | 00:31
efilika: четко не нравится вали домой, в Израиль. Все остальные счастливы от мудрости Президента
pusin_patriot 04 августа 2018 | 00:44
Идёт дед - 18 бед,
Кто его ругает - того в зоне пытают.