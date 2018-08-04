Тела убитых в Центральной Африке российских журналистов отправили на родину
Самолет авиакомпании «Эйр Франс» вылетел минувшим вечером из Банги в Париж. Об этом сообщили в российском посольстве в республике. Прибытие в Москву самолета из Парижа ожидается в ночь на воскресенье. Официальный представитель МИД Мария Захарова заверила, что родственникам погибших будет оказано все необходимое содействие.
Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты в Центральноафриканской республике 30 июля. Там они планировали снять документальный фильм о деятельности ЧВК Вагнера. Проектом занимался Центр расследования Михаила Ходорковского.
Сам Ходорковский не был посвящен в детали поездки съемочной группы. Об этом рассказал «Эху» один из организаторов съемки, руководитель Центра Управления Расследованиями Андрей Коняхин.
Андрей Коняхин добавил, что планирует сам поехать в ЦАР для расследования. По его словам, эта деятельность будет не свободной, поскольку ему придется ехать по рабочей визе.
Комментарии1
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salut__521 04 августа 2018 | 00:14
//Официальный представитель МИД Мария Захарова заверила, что родственникам погибших будет оказано все необходимое содействие.//
Да уж посодействовали уже... Отслеживали-то и наводили вагнеровскую засаду на съёмочную группу, небось, посольские?