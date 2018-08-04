Тела убитых в Центральной Африке российских журналистов отправили на родину

Самолет авиакомпании «Эйр Франс» вылетел минувшим вечером из Банги в Париж. Об этом сообщили в российском посольстве в республике. Прибытие в Москву самолета из Парижа ожидается в ночь на воскресенье. Официальный представитель МИД Мария Захарова заверила, что родственникам погибших будет оказано все необходимое содействие.

Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты в Центральноафриканской республике 30 июля. Там они планировали снять документальный фильм о деятельности ЧВК Вагнера. Проектом занимался Центр расследования Михаила Ходорковского.

Сам Ходорковский не был посвящен в детали поездки съемочной группы. Об этом рассказал «Эху» один из организаторов съемки, руководитель Центра Управления Расследованиями Андрей Коняхин.

Андрей Коняхин добавил, что планирует сам поехать в ЦАР для расследования. По его словам, эта деятельность будет не свободной, поскольку ему придется ехать по рабочей визе.