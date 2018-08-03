Неизвестные пытались подать в американский суд документы от имени Марии Бутиной с требованием снять все обвинения

Неизвестные пытались подать в американский суд документы от имени защиты россиянки Марии Бутиной с требованием снять все обвинения. «Кто-то пытается вмешаться», сказал РИА «Новости» ее адвокат Роберт Дрисколл. По его словам, бывает, что «всякие безумцы подают документы при громких делах». Ранее агентство Блумберг сообщило, что бумаги были поданы в федеральный суд в Вашингтоне, однако их не приняли из-за наличия технических недостатков.

Бутину задержали в июле по обвинению в работе агентом иностранного правительства. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Сама россиянка заявила в суде о своей невиновности. В Москве называют обвинения в ее адрес надуманными.