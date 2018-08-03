В Петербурге водителя троллейбуса отстранили от работы из-за судимости по экстремистской статье
В 2016-м году Дина Гарина была приговорена к условному сроку из-за поста во ВКонтакте. Кроме того, против нее было возбуждено дело из-за слов «дармоеды и бездельники» в адрес сотрудников центра «Э» на митинге в 2015-м году. Уже в этом году дело переквалифицировали по статье «оскорбление представителя власти». Несмотря на погашенную судимость, Гарина все еще числится в списке экстремистов. В полиции решили, что ее нельзя допускать до работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности, — пишет «Фонтанка». Компания «Горэлектротранс» подтвердила изданию, что ищет сотруднице новую должность.
Комментарии12
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hastings 03 августа 2018 | 23:09
Увезет еще куда-нибудь не туда.
asokol 03 августа 2018 | 23:11
«против нее было возбуждено дело из-за слов «дармоеды и бездельники» в адрес сотрудников центра «Э» на митинге в 2015-м году.»
Ойбляяяяя.... А я нехорошие слова говорил в адрес штопаного г-на (не господина) Рувинского. Мне за это ничего не будет? На всякий случай дезавуирую свои высказывания. Никакой он не штопаный.
bozk 03 августа 2018 | 23:15
hastings: на троллейбусе это будит проблематично
serjo1977 03 августа 2018 | 23:22
hastings: Увезет еще куда-нибудь не туда.
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.. в какое-нибудь место, где без мозгов не прожить. Ох, и тяжко тебе там придётся...
kunst54 03 августа 2018 | 23:22
Представители власти пытают людей, избивают их дубинками и заковывают в кандалы. И им ничего за это не бывает, даже наоборот - премии выдают. А высказать им свое мнение о них - ни-ни, засудят так, что потом даже троллебусы водить не сможешь.
viktorova 03 августа 2018 | 23:22
//В полиции решили, что ее нельзя допускать до работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности, //
Интересно, Кто конкретно решил?
Это закон такой есть, подзаконный акт? Или просто жена не дала начальнику и он так решил?
«Правосудие» мусорское, беспредельное.
serjo1977 03 августа 2018 | 23:27
Уже в этом году дело переквалифицировали по статье «оскорбление представителя власти».
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Наши прокуроры даже квалифицировать деяние правильно не могут. Высказывание «дармоеды и бездельники» в адрес сотрудников центра «Э» на митинге в 2015-м году - это В ЧИСТОМ ВИДЕ п. 1 ст. 283 УК РФ.
fresh_breeze 03 августа 2018 | 23:28
"В 2016-м году Дина Гарина была приговорена к условному сроку из-за поста во ВКонтакте."
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Лютует гэбня, ох лютует...
Хотя в Британии одному чудику дали пожизненный срок за пост, где он грозился убить одного из английских принцев.
То есть, наказание за посты в мордоре и у демократов с многовековым стажем не может быть похожим. А оно и не похоже.
hrenvam 03 августа 2018 | 23:34
На каждом столбе и заборе : "Требуются водители".
И нигде : "Требуются сотрудники центра Э"
Невостребованная специальность, однако...
Придётся до конца жизни в Коктебельском дерьме купаться...
oleg_andreevich 03 августа 2018 | 23:41
Будущая люстрация сотрудников путинского режима - это несправедливо?
mikhail_spb_ 03 августа 2018 | 23:43
Водителями троллейбуса должны работать только проверенные сотрудники госбезопасности в звании не ниже майора!
askol2016 03 августа 2018 | 23:43
Такую экстремистку опасно допускать до руля! Вдруг направит свой троллейбус на группу сотрудников центра Э?