В Петербурге водителя троллейбуса отстранили от работы из-за судимости по экстремистской статье

В 2016-м году Дина Гарина была приговорена к условному сроку из-за поста во ВКонтакте. Кроме того, против нее было возбуждено дело из-за слов «дармоеды и бездельники» в адрес сотрудников центра «Э» на митинге в 2015-м году. Уже в этом году дело переквалифицировали по статье «оскорбление представителя власти». Несмотря на погашенную судимость, Гарина все еще числится в списке экстремистов. В полиции решили, что ее нельзя допускать до работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности, — пишет «Фонтанка». Компания «Горэлектротранс» подтвердила изданию, что ищет сотруднице новую должность.