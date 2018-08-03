Убитого в Центральноафриканской Республике Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище
Погребальная молитва пройдет в Московской соборной мечети. Об этом сообщил РИА «Новости» его коллега Максим Шевченко. По его словам, 6 и 7 августа пройдут следственные мероприятия, затем Следственный комитет выдаст заключение судмедэкспертизы, после чего тело отдадут близким. Точную дату похорон Шевченко назвать затруднился.
Ранее сообщалось, что тела погибших в ЦАР россиян отправлены в Москву через Париж. Их прибытие ожидается в ночь на воскресенье.
Комментарии3
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palmcoast___ 03 августа 2018 | 23:10
Пулю ищут в Африке, а кладбище в России.
fresh_breeze 03 августа 2018 | 23:18
palmcoast___:
Кладбище ищут на Родине.
Хотя вот Бродский при жизни убедил всех, что "на Васильевский остров придёт умирать", но бросил свои кости в землю совсем другого острова, отнюдь не в России.
begly_ 03 августа 2018 | 23:24
fresh_breeze:
Так я про конкретный случай. А кладбище каждый ищет себе там, где ему вздумается., кому то оно вообще без надобности., мне например.