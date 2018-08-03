Убитого в Центральноафриканской Республике Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище

Погребальная молитва пройдет в Московской соборной мечети. Об этом сообщил РИА «Новости» его коллега Максим Шевченко. По его словам, 6 и 7 августа пройдут следственные мероприятия, затем Следственный комитет выдаст заключение судмедэкспертизы, после чего тело отдадут близким. Точную дату похорон Шевченко назвать затруднился.

Ранее сообщалось, что тела погибших в ЦАР россиян отправлены в Москву через Париж. Их прибытие ожидается в ночь на воскресенье.