Депутатов Госдумы отзовут из отпуска для обсуждения пенсионной реформы

21 августа пройдут большие парламентские слушания в связи с подготовкой соответствующего законопроекта ко второму чтению, сообщается на сайте нижней палаты парламента. В них будут участвовать депутаты, представители законодательной и исполнительной власти субъектов, институтов гражданского общества, эксперты и представители правительства.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, проведение этих слушаний поддержали руководители всех фракций. Сбор поправок будет проводиться до 24 сентября. С 27 августа по 9 сентября депутаты будут работать в своих избирательных округах.

У властей есть вариант отказаться от пенсионной реформы, — сказал в эфире «Эха» политолог Валерий Соловей. Другое дело, что они пойдут на него в последнюю очередь, поскольку он будет иметь значительные последствия, — отметил Соловей. По его мнению, власти пошли на повышение пенсионного возраста, поскольку считает, что им ничего другого не остается.