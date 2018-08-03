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Эксклюзив Эха 23:00, 03 августа 2018

Депутатов Госдумы отзовут из отпуска для обсуждения пенсионной реформы

21 августа пройдут большие парламентские слушания в связи с подготовкой соответствующего законопроекта ко второму чтению, сообщается на сайте нижней палаты парламента. В них будут участвовать депутаты, представители законодательной и исполнительной власти субъектов, институтов гражданского общества, эксперты и представители правительства.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, проведение этих слушаний поддержали руководители всех фракций. Сбор поправок будет проводиться до 24 сентября. С 27 августа по 9 сентября депутаты будут работать в своих избирательных округах.

У властей есть вариант отказаться от пенсионной реформы, — сказал в эфире «Эха» политолог Валерий Соловей. Другое дело, что они пойдут на него в последнюю очередь, поскольку он будет иметь значительные последствия, — отметил Соловей. По его мнению, власти пошли на повышение пенсионного возраста, поскольку считает, что им ничего другого не остается.

Комментарии

14

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palmcoast___ 03 августа 2018 | 23:08

Отозвать депутатов из отпуска означает нанести им больший вред чем тем пенсионерам, которые в 65 лет на пенсию пойдут и тем, кто до нее не доживет.

tom_tom 03 августа 2018 | 23:14

Стоимость Фейсбука: $507 млрд
Стоимость Роснефти: $56 млрд
Зато у Сечина есть яхта, а у Цукерберга нет.

danko1 03 августа 2018 | 23:20

tom_tom: Стоимость долгов Роснефти 70 млрд. дол..
Долг Китаю превышает 700 млн. т нефти, что выше объема годовой добычи по всей России.
Кому принадлежит реально Роснефть вообще неизвестно, т.к. сделки по продаже пакетов акций тайные.

sparky 03 августа 2018 | 23:39

palmcoast___: Торопятся ребятки. Казалось бы, на полгода или год позже, почему нет, но чувствуется, что возжа под хвост попала крепко, уже пару недель не могут выдержать.
Поэтому, естественный вопрос: Где деньги, Зин? Наверное Зинка уже все протратила.

danko1 03 августа 2018 | 23:08

Вариант перестать грабить, вернуть награбленное в Россию, развивать экономику и создать реальные рабочие места, сделать доступным реальное здравоохранение и реально, а не на бумаге, увеличить продолжительность жизни, отказаться от дорогостоящих проектов, выкидывая на ветер сотни миллиардов, а только потом поднимать пенсионный возраст, власть даже не рассматривает.
Как и не планирует отказаться от десятков дворцов, прочей роскоши и своих развлечений.

palmcoast___ 03 августа 2018 | 23:20

danko1:

А сколько сотен постов с протестами и лозунгами вы написали, когда в США задрали пенсвозраст на два года?, женщины здесь теперь тоже с 67 лет.

danko1 03 августа 2018 | 23:25

palmcoast___: Я живу в России, а не в США. И пишу о России.
И сравнивать даже нельзя, когда продолжительность жизни у нас и в США так отличаются, как и условия формирования пенсии.
И никто не говорит, что пенсионный возраст повышать не надо, но сначала надо условия для этого создать, а не нагло грабить россиян, оставляя людей без пенсии и работы, обрекая на нищету.

begly_ 03 августа 2018 | 23:36

danko1:

danko1:

Начнем с того, что ваши дети живут в США и мы в первую очередь о них заботимся. Кто сказал, что средняя температура по палатам в США выше?, это кому как., или вам те кто до 67 лет не доживет ни интересны? Многих знаю тут, кто не дожил.. А по поводу работы, так это вообще чушь собачая., США тем и комфортны, что ты тут никому не нужен и живешь сам на свои способности - даже в молодости ищут работы сами, не говоря уже о зрелом возрасте. Кому вы тут лапшу вешаете на ухи?, кто тут, в Америке, тебя будет работой обеспечивать, если ты ее сам не найдешь? Хорош трепаться то хотя бы про это. Я то тут!

bozk 03 августа 2018 | 23:11

Сейчас США подкинут новых санкций и пенсионную реформу оставят без изменений. =)

vot_eto_da 03 августа 2018 | 23:24

Если депутатов отправить в бессрочный отпуск за свой счет многие проблемы решатся сами собой...

vnb 03 августа 2018 | 23:32

Так отменят льготы пенсионерам?

kondrat_vlad 03 августа 2018 | 23:33

"Баранов в стойло - холодильник в дом" Путин приказывает Володину созвать Думу.

mikhail_spb_ 03 августа 2018 | 23:38


Да, тяжёлая у госдепутатов работёнка и отдохнуть толком не дают.
Знай, принимай антинародные закончики.

hrenvam 03 августа 2018 | 23:42

Возвращаются.
Кто-то с Алтая.
Другой - травил колорадского жука на своей даче в Подмосковье...
Третий - отдыхал на Камчатке,
Четвёртый - собирал грибы в Сибири.
Не так ли ?

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