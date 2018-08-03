«Зенит» проведет матч третьего раунда Лиги Европы против минского «Динамо» на старом стадионе «Петровский»
«Зенит» проведет матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» на старом стадионе «Петровский». Об этом сообщает «Фонтанка».
По информации источника, на основной арене клуба, «Санкт-Петербург», будут установлены большие экраны, на которых болельщики смогут посмотреть футбол. Такое решение принято из-за того, что УЕФА наказал «Зенит» матчем при пустых трибунах. Матчи с «Динамо» пройдут 9 и 16 августа. Первая встреча состоится в Минске, ответная — в Санкт-Петербурге. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф, в случае успеха в котором сыграет на групповом этапе турнира.
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