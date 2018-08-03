Президент Владимир Путин подписал закон о регистрации новых автомобилей без посещения ГИБДД. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем говорится, что ведомство будет только назначать номер, а владелец авто сможет получить его самостоятельно в салоне. Нововведение коснется покупателей новых машин у официальных дилеров. При этом услуга будет платной, предельную стоимость которой установит ФАС. Все авторизованные автосалоны будут включены в реестр.

Закон вступает в силу по истечении одного года со дня его официального опубликования.