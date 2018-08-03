Путин подписал закон о регистрации новых автомобилей без посещения ГИБДД
Президент Владимир Путин подписал закон о регистрации новых автомобилей без посещения ГИБДД. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем говорится, что ведомство будет только назначать номер, а владелец авто сможет получить его самостоятельно в салоне. Нововведение коснется покупателей новых машин у официальных дилеров. При этом услуга будет платной, предельную стоимость которой установит ФАС. Все авторизованные автосалоны будут включены в реестр.
Закон вступает в силу по истечении одного года со дня его официального опубликования.
Комментарии3
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danko1 03 августа 2018 | 22:37
Лучше бы эта мразь подписала указ о собственной отставке.
Но для этого у него, развалившего и разграбившего всё, ни капли совести не осталось.
А такие документы о том, где регистрировать автомобиль не его ума дело. Для этого соответствующие ведомства и кабинет министров есть.
palmcoast___ 03 августа 2018 | 23:04
danko1:
А кого вместо Путина, Кадырова предлагаете?, или Сечина? Но ни себя же.
vilingrad 03 августа 2018 | 23:01
Это вам, дорогие россияне, вместо пенсий и низких цен... спасибо, Володенька!