Максима Шевченко не зарегистрировали кандидатом в губернаторы Владимирской области
Максима Шевченко не зарегистрировали кандидатом в губернаторы Владимирской области. Журналист не собрал достаточного количества подписей для преодоления муниципального фильтра, передает ТАСС.
Как сообщили в облизбиркоме, у Шевченко есть в наличии 120 подписей, тогда как для регистрации кандидатом необходимо минимум 128. Журналист уже заявил о намерении обжаловать отказ в регистрации в ЦИК и суде.
Комментарии14
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asokol 03 августа 2018 | 22:37
Сейчас гр. Шевченка скажет, что это сделали жиды и масоны.
igorrrpadlowitchs 03 августа 2018 | 22:53
asokol: по делом, дебилу салоному!
ltvjrhfn2 03 августа 2018 | 23:43
igorrrpadlowitchs:
загоношились хомячки)) ну продолжайте отсасывать у едросов.
balmont 03 августа 2018 | 22:40
Не нужен Владимирской области губернатор-муслим.
valia47 03 августа 2018 | 22:46
Фильтр и создан для того, чтобы выборы были цивилизованными. Задумали провести кого-то и он цивилизованно на основе всенародного голосования становится губернатором. Путин должен спать спокойно.
kaputvsemu 03 августа 2018 | 22:48
Эх, пролетела Владимирская губерния мимо исламского халифата!
ztr Cергей Запорожский 03 августа 2018 | 22:57
Отлично)))
akustik57 03 августа 2018 | 23:03
По этому КОЗЛУ нары скучают а не кресло ... и очень давно !
andrang2 03 августа 2018 | 23:07
Психов в бубернаторы?
Однако!
И подписи недорисовал.
nordman_berlin 03 августа 2018 | 23:12
8 комментариев и все от троллей? Быстро Ольгино реагирует. То есть мы должны подумать по их мнению, что настоящий журналист Шевченко и с симпатией к исламу хуже чем уничтожающая регион единая россия и света орлова? да, если так дальше пойдет, то лучше халифат, чем такие русские во власти
len56 03 августа 2018 | 23:33
nordman_berlin: не дождёсся,ослоёп!
kp6ic 03 августа 2018 | 23:16
а как он царю одно место всегда вылизывает. типа царь на белом коне а ротшильды и либеральная тусня в правительстве продолжают гнобить россию. абсолютное чмошное ничтожество.
len56 03 августа 2018 | 23:18
максимка ты наша заколдованная...
как бы максимка во власть не рвался-дупль пусто!
Эх,"революционер" ты наш хренов! Пустышка никчёмная!
А не поехал бы ты в Африку фильм снимать,максимка...жизнь твоя пустая,так хоть кончина "херойская" будет...зрители устали ждать.
bja_1950 03 августа 2018 | 23:39
А что не хватило пылу еще на 8 оболтусов?