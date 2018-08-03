Максима Шевченко не зарегистрировали кандидатом в губернаторы Владимирской области. Журналист не собрал достаточного количества подписей для преодоления муниципального фильтра, передает ТАСС.

Как сообщили в облизбиркоме, у Шевченко есть в наличии 120 подписей, тогда как для регистрации кандидатом необходимо минимум 128. Журналист уже заявил о намерении обжаловать отказ в регистрации в ЦИК и суде.