Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, убитые в ЦАР, изначально должны были отправиться в Сирию
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, убитые в ЦАР, изначально должны были отправиться в Сирию. Именно там журналисты должны были расследовать работу ЧВК Вагнера. Об этом рассказал в эфире «Эха Москвы» руководитель Центра управления расследованиями Андрей Коняхин.
По его словам, группа прорабатывала различные способы попасть в Сирию и даже нашла консультанта, который должен был попасть туда через Ирак. Но он погиб и логистика была перестроена на Центральноафриканскую республику.
Комментарии13
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serhio_25__ 03 августа 2018 | 22:42
""изначально должны были отправиться в Сирию. Именно там журналисты должны были расследовать работу ЧВК Вагнера"" - опять версия меняется. Ходорковские уже совсем заврались. Т.е. Вагнер уже никакого отношения к ЦАР не имеет?
mordvinyka_zabiyka 03 августа 2018 | 23:05
serhio_25__: нет никаких чвк вагнера, а есть чвк путина или рашка гавняшка
serhio_25__ 03 августа 2018 | 23:06
mordvinyka_zabiyka: Укроп, думай о своих вооруженных бандах, которые творят на Украине все что хотят и полиция их боится трогать. Тебе какое дело до Вагнера?
mordvinyka_zabiyka 03 августа 2018 | 23:17
serhio_25__: на моей земле все банды из рашки гавняшки Отвалите за поребрик и с..ть мне на вас зырян
serhio_25__ 03 августа 2018 | 23:25
mordvinyka_zabiyka: Какая-нибудь C14 из России, да?
mordvinyka_zabiyka 03 августа 2018 | 23:25
serhio_25__: и потом, мне есть дело до Орхана которого убили подонки, коих называют чвк вагнера
idshoohov 03 августа 2018 | 23:11
serhio_25__:
ЧВК Вагнепра есть повсюду, начиная с России
antimalin 03 августа 2018 | 22:50
Журналистам и репортерам лучше подальше держаться от Ходора и его сомнительных денег.
Целее будут.
Куда Ходор не влезет, везде кровь и убийства.
santathefrosr 03 августа 2018 | 22:54
Странные люди из ЦРУ или ЦУР....
в Дамаск же из Москвы прямой рейс раз в неделю! Все через одно место делают..... чё- то химичат....
vilingrad 03 августа 2018 | 22:59
Был журналист Джемаль, есть журналиЗ Соловьев... ну и государство...срань господня...
macsimus001 03 августа 2018 | 23:00
Расследование деятельности ЧВК нужно начинать в Москве.Остальное- метастазы.
salut__521 03 августа 2018 | 23:45
Кремлёвский спрут опутал своими вагнерами полпланеты и только кровавым глазом косит и желтыми клыками клацает, сволочь...
vicasat 03 августа 2018 | 23:46
Опять уходят лучшие Глубокое соболезнование родным и близким . Вечная память .