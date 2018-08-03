Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, убитые в ЦАР, изначально должны были отправиться в Сирию. Именно там журналисты должны были расследовать работу ЧВК Вагнера. Об этом рассказал в эфире «Эха Москвы» руководитель Центра управления расследованиями Андрей Коняхин.

По его словам, группа прорабатывала различные способы попасть в Сирию и даже нашла консультанта, который должен был попасть туда через Ирак. Но он погиб и логистика была перестроена на Центральноафриканскую республику.