«Мемориал» признал 29 сторонников запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» политическими заключенными

Эти люди преследуются исключительно за свои религиозные убеждения, — сказал «Эху» руководитель программы поддержки политзаключенных правозащитного центра Сергей Давидис. Он отметил, что уголовное преследование этих людей противоречит принципам свободы высказывания, свободы совести и свободы объединения.