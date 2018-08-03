«Мемориал» признал 29 сторонников запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» политическими заключенными
Эти люди преследуются исключительно за свои религиозные убеждения, — сказал «Эху» руководитель программы поддержки политзаключенных правозащитного центра Сергей Давидис. Он отметил, что уголовное преследование этих людей противоречит принципам свободы высказывания, свободы совести и свободы объединения.
Комментарии6
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lavrfedotovich02 03 августа 2018 | 22:19
всегда я говорил, что русскому првославному мусульманин ближе в разы чем христианин другой ветви, хоть католик, хоть униат, хоть грузиские и армянские церкви, а свидеелей иеговы вообще запретили.
delovoy_podolsk 03 августа 2018 | 22:30
Насколько слаба эта власть в основе своей, если даже Свидетели Иеговы для неё стали экстремистами! Трухлявость всей государственно-патриотического и православно-идеологического прививания налицо. Власти даже сами это понимают, насколько всё, идущее от них лживо и не усвояемо большинством населения, поэтому они идут по старому проверенному пути - запретов, ограничений, преследований. Запретить проще, для этого мозгов не надо... а их и неоткуда взять, у нас даже законотворцы - спортсмены. Скоро землекопов в академики будут назначать.
kir_pich_101 03 августа 2018 | 22:37
Расейскому населению патриарх с часами-яхтами-дворцами-машинами конечно милее и нужней, чем какие-то голодранцы-свидетели.
fresh_breeze 03 августа 2018 | 22:42
Помню, Советская власть запрещала СИ, док. фильмы показывала про эту секту и всё такое.
Неудивительно, что такая контора, как "Мемориал", известная своей антисоветчиной (а антисоветчик, как известно, всегда русофоб) почуяла в Свидетелях родную кровь.
lavrfedotovich02 03 августа 2018 | 23:03
fresh_breeze: для тут помнящих, а в других местах не помнящих сообщаю, что советская власть запрещала любую религию.
fresh_breeze 03 августа 2018 | 23:35
lavrfedotovich02:
Нет, не любую. Православную конфессию она не запрещала.
Лютеранские церкви тоже работали (я сам видел).
В некоторых городах работали синагоги.
Мечети, наверное, тоже где-то были.
А Свидетелей или, например, баптистов преследовали.
И тут сразу не скажешь, преследовали ли их в то время из-за того, что считали те религии не совсем полноценными, или из-за их связей с дальним зарубежьем, скажем так.