Обвиняемой по делу «Нового величия» Анне Павликовой могут изменить меру пресечения

Верховный суд истребовал материалы об аресте 18-летней девушки.

Об этом сообщила «Эху» адвокат Ольга Карлова. По ее словам, защита надеется как минимум на домашний арест.

Ранее изменить меру пресечения Павликовой и еще одной фигурантке дела Марии Дубовик просили глава СПЧ и уполномоченная по правам человека в России.

Всего по делу проходят 10 человек. Их обвиняют в попытке свергнуть конституционный строй в России. Между тем, родственники и защита подозреваемых настаивают, что молодые люди стали жертвами провокации. В руководство организации входил работавший под прикрытием полицейский.

Общество может помочь молодым людям, которых судят за причастность к экстремистскому сообществу «Новое величие». Другое дело, что исторически у нас для этого немного предпосылок, — сказал в эфире «Эха» политолог Валерий Соловей. Он не исключил, что для молодых людей в этом деле могут быть какие-то позитивные подвижки, но важно понимать, что российская пенитенциарная система с трудом отпускает людей.