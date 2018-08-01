Самолёт с телами российских журналистов, убитых в  ЦАР, вылетел во Францию

Самолёт с телами российских журналистов, убитых в ночь на вторник в Центральноафриканской республике, вылетел во Францию. И лишь затем он направится в Россию. Тем временем становятся известны новые подробности в этом деле.

Рейс авиакомпании Air France вылетел из столицы Центральноафриканской республики примерно пару часов назад. Самолёт следует до Парижа с посадкой в Камеруне. Завтра утром борт приземлится во французской столице, затем тела журналистов отправят в Россию, сообщает РИА «Новости». По данным МБХ Медиа засада против Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике была заранее подготовлена. И в их гибели замешан цитата «местный правительственный информатор». По словам источника в расследовательской группе местным жителям запретили общаться с иностранцами на эту тему, особенно с прессой. В ЦАР журналисты приехали расследователь деятельность предположительно находящихся в стране бойцов частной военной компании Вагнера. И планировали снять документальный проект для Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского. Агентство РИА со ссылкой местную радиостанцию сообщает, что незадолго до убийства у российских журналистов возник конфликт с местными. Это случилось во время съёмок в Банги группы молодых продавцов перед отелем. Они вызвали полицию. Всех троих россиян задержали, их паспорта конфисковали, затем отпустили, сообщила радиостанция со ссылкой на представителей отеля. По их словам, на следующее утро журналисты уехали из отеля на пикапе.

Убитые в ЦАР журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко изначально планировали ехать в Сирию. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава «Центра управления расследованиями» (ЦУР) Андрей Коняхин. «Изначально планировалось, что расследовать работу российских ЧВК Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, будут в Сирии», — сказал он. По словам Коняхина, съемочная группа прорабатывала различные способы попасть в эту страну и даже нашла фиксера, который должен был попасть в Сирию через Ирак. Однако он погиб, и логистика была перестроена на Центральноафриканскую республику.

В российском МИДе заявили, что согласно первым результатам расследования на журналистов напали с целью ограбления. Ранее в Центре управления расследованиями сообщили, что у съёмочной группы было помимо крупной денежной суммы дорогостоящее оборудование и техника. Но ни её ни денег у журналистов по словам местных властей не нашли.