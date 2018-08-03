Глава ЦУР: Убитые в ЦАР журналисты вышли на представителя миссии ООН Мартина через друга Расторгуева

Убитые в Центральноафриканской республике журналисты вышли на представителя миссии ООН Мартина через друга режиссера Александра Расторгуева. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава «Центра управления расследованиями» (ЦУР) Андрей Коняхин.

«У Саши был друг — военкор, который прошел всю Сирию. Я не буду раскрывать имени. Мы встретились, он сказал, что у него есть выход в ЦАР и фиксер в этой стране (так называют человека, который консультирует журналистов во время съемок). Этим фиксером оказался представитель миссии ООН — голландец по имени Мартин», — рассказал он.

По словам А.Коняхина, съемочная группа связалась с Мартином, «он сказал, что будет там до ноября с миссией ООН и сделает все, что в его силах». «Завязалась переписка. Он нам помог с жильем, потому что там нет гостиниц; и нашел водителя, который числился в базах французских корреспондентов», — уточнил глава ЦУР.

Коняхин также отметил, что изначально съемочная группа собиралась в Сирию, но из-за невозможности попасть туда официальным путем, журналисты решили сначала съездить в ЦАР.

Что касается участия во всем этом экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, как рассказал А.Коняхин, «в марте тот согласился с концепцией темы «Русские наемники» и выделил под это деньги». Вместе с тем глава ЦУР отметил, что в подробности поездки Ходорковский посвящен не был.

О том, что в ЦАР в результате нападения неизвестных погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, стало известно на этой неделе.

СКР в связи с этим возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ – «Убийство».