Из Крыма ушла последняя западная гостиничная сеть Best Western Hotel's & Resorts

Сама гостиница, которой управляла компания, продолжает работать на полуострове, но теперь она себя не идентифицирует с сетью. Отель получил название «Севастополь и спа», — сообщает Рейтер. Best Western не владеет и не управляет самими отелями, но имеет систему франчайзинга. Соглашение с севастопольской гостиницей прекратило действовать прошлой осенью, — рассказал агентству сотрудник отеля. Другой собеседник отметил, что договор был расторгнут из-за санкций, однако по чьей инициативе, он сказать не смог.

ЕС и США ввели санкции против России против присоединения Крыма. В частности, западным компаниям запрещено вести там бизнес.