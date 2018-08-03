Noize MC в ходе своего выступления на «Нашествии» высказался против участия в фестивале Минобороны
Музыкант Иван Алексеев, более известный как Noize MC, в ходе своего выступления на «Нашествии» высказался против участия в фестивале Минобороны. В частности, он выразил надежду на то, что он и его современники доживут до того времени, когда никакие вооруженные силы будут не нужны. Исполнитель также подчеркнул, что в наше время многие россияне сами разжигают военную истерию, подпитывая ее, например, провокационными наклейками на машины. Более половины репертуара Noize MC на «Нашествии» составили антивоенные песни, — отмечает Gazeta.ru.
Ранее несколько украинских и российских музыкантов отказались от участия в мероприятии из-за его сотрудничества с российским военным ведомством.
Комментарии4
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asokol 03 августа 2018 | 21:39
Если бы Минобороны не участвовало в "Нашествии", то через неделю там была бы база НАТО. Точно-точно!
skakol 03 августа 2018 | 21:48
Нойз нормальные песни кстати поет ,а до его мнения мне похер , кстати Макаревич мудило редкостное ,а некоторые песни у него зачетные ! Слушал их и буду слушать ,а свои убеждения пусть они себе в сраку засунут !)))
zemljanka 03 августа 2018 | 22:00
Молодец Иван Алексеев!
Миру - мир, разоружение, доброе соседство и освоение Луны.
osa 03 августа 2018 | 22:11
"...он выразил надежду на то, что он и его современники доживут до того времени, когда никакие вооруженные силы будут не нужны..." - творцам конечно свойственна фантазия, но не до такой же степени.
Или... человеку вообще наплевать (чтоб не сказать грубо) на "мир во всем мире", просто он говорит так, чтобы заметили, отметили и запомнили. Т.е. все его слова - только слова, а это плохо попахивает...