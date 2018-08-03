Музыкант Иван Алексеев, более известный как Noize MC, в ходе своего выступления на «Нашествии» высказался против участия в фестивале Минобороны. В частности, он выразил надежду на то, что он и его современники доживут до того времени, когда никакие вооруженные силы будут не нужны. Исполнитель также подчеркнул, что в наше время многие россияне сами разжигают военную истерию, подпитывая ее, например, провокационными наклейками на машины. Более половины репертуара Noize MC на «Нашествии» составили антивоенные песни, — отмечает Gazeta.ru.

Ранее несколько украинских и российских музыкантов отказались от участия в мероприятии из-за его сотрудничества с российским военным ведомством.