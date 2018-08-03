Владимир Путин подписал пакет законов об ошфорных зонах
Владимир Путин подписал пакет законов об ошфорных зонах. Они будут созданы на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Резидентами российских офшоров смогут стать компании, зарегистрированные за рубежом. В то же время, согласно законопроекту, финансовые, кредитные и некредитные организации, а также операторы платежных систем резидентами являться не будут.
Комментарии9
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uhovostro 03 августа 2018 | 21:37
"Ошфорных"))) Когда же вы там на Эхе гастарбайтеров перестанете принимать в новостную редакцию?!..
danko1 03 августа 2018 | 21:44
uhovostro: Главное не ошибка, что тоже, конечно, плохо, а то, что все компании путинской банды, которые по запутанным схемам зарегистрированы в разных странах и в которые деньги от продажи природных ресурсов попадают, когда их прижали в офшорах по всему Миру, теперь будут от налогов в России уходить и деньги тут прятать.
mikhail_spb_ 03 августа 2018 | 21:39
Это сделано для того, чтобы его соратники - "эффективные менеджеры" - не платили налоги?
sadda 03 августа 2018 | 21:42
Все для путинских ворюг!!!
tv_victim 03 августа 2018 | 21:47
Кощей Бессменный....
sadda 03 августа 2018 | 21:51
Такие как Тимченко, Ротенберги, Сечин, Миллер могут перевести свое бабло в Россию (хотя бы часть). А вот остальные рискнут ли ? Запросто могут потерять в случае чего.
danko1 03 августа 2018 | 22:06
sadda: Когда 2 года назад Путин подписал антиконституционный указ об амнистировании возвращенного в Россию капитала и освободил его от налогов ( по сути разрешил награбленное вернуть в России и без осуждения по суду амнистировал, что полная глупость), то даже при таких условиях желающих вернуть награбленное в Россию не было.
Даже приближенные воры Путину не верят и желают деньги на Западе держать.
alex55 03 августа 2018 | 22:04
И это конечно очень патриотично, в тяжелые для всего народонаселения времена, хранить общак на своей территории... Опять же, не особо патриотичных хранителей общака здесь можно поменять на своих пацанов в погонах без особых заморочек...
srk2658lu 03 августа 2018 | 22:07
Путин своих не сдаёт.
Всё по понятиям.