Владимир Путин подписал пакет законов об ошфорных зонах. Они будут созданы на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Резидентами российских офшоров смогут стать компании, зарегистрированные за рубежом. В то же время, согласно законопроекту, финансовые, кредитные и некредитные организации, а также операторы платежных систем резидентами являться не будут.