Американские сенаторы хотят ограничить право России в Интерполе на объявление в международный розыск

Соответствующее положение содержится в тексте законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Конгрессе США. По его словам, Москва злоупотребляла механизмом «красных уведомлений» Интерпола с преимущественно политическими целями и для преследования своих политических оппонентов. Кроме того, сенаторы убеждены, что лицам, объявленным в розыск Интерполом по запросу России, не должен ограничиваться въезд на территорию Соединенных Штатов. Им также не должно быть отказано в получении политического убежища.