Американские сенаторы хотят ограничить право России в Интерполе на объявление в международный розыск
Соответствующее положение содержится в тексте законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Конгрессе США. По его словам, Москва злоупотребляла механизмом «красных уведомлений» Интерпола с преимущественно политическими целями и для преследования своих политических оппонентов. Кроме того, сенаторы убеждены, что лицам, объявленным в розыск Интерполом по запросу России, не должен ограничиваться въезд на территорию Соединенных Штатов. Им также не должно быть отказано в получении политического убежища.
Комментарии9
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mikhail_spb_ 03 августа 2018 | 21:42
Вот так по капле и засунут Россию обратно в тюбик.
glotov 03 августа 2018 | 21:53
mikhail_spb_: Пока только из своего тюбика дерьмо давят. И выглядят клоунами.
novyrusich 03 августа 2018 | 22:06
glotov: Дерьмо они тебе в ротик давят и ты им давишься.
А они смотрят и ждут твоих конвульсий.
С СССР они дождались, а он помощнее был.
Так какой шанс у России?
sagen 03 августа 2018 | 22:06
glotov: В пику пиндосам Россия должна создать свой Интерпол, Абхазия, Северная Осетия, Приднестровская народная республика.... да и хватит, для начала.
serhio_25__ 03 августа 2018 | 21:59
mikhail_spb_: Пидосня не в курсе, что Интерпол, это международная организация, а не структура правительства США?
""сенаторы убеждены, что лицам, объявленным в розыск Интерполом по запросу России, не должен ограничиваться въезд на территорию Соединенных Штатов"" - СШа даже уже и не скрывают, что являются прибежищем бандитов со всего мира.
""засунут Россию обратно в тюбик."" - ты из тюбика уже вещаешь? Пидоснявенький, ты бы хоть не писал, что ты из России.
seryj_wolk 03 августа 2018 | 21:57
Это означает ни что иное, как то, что рфия для Запада является рашкой-говняшкой, как очень правильно назвал ее министр бескультурья.
delovoy_podolsk 03 августа 2018 | 22:00
Наконец-то пора начинать лишать Россию прав в международном масштабе, как неполноценное государство.
viktorova 03 августа 2018 | 22:08
Что-то не вижу пригожинских портянок, радующихся, очередному пинку под зад России из очередной международной организации. А как же независимость от пиндосов и англосаксов? Создавайте свой Интерпол. Есть сможете...
andy66 03 августа 2018 | 22:11
Вообще то РФ за ее художества давно нужно было исключать из Интерпола