Евгения Петросяна и Елену Степаненко в бракоразводном процессе будут защищать известные адвокаты

Интересы известного юмориста будут защищать Сергей Жорин, который в ряде процессов представлял музыкантов Тимати, Егора Крида и Птаху. Его супругу будет защищать Елена Забралова, которая представляла интересы президента Владимира Путина при рассмотрении иска Бориса Немцова, а также патриарха Кирилла в деле о квартире в Доме на набережной и главы «Ростефти» Игоря Сечина в деле о яхте «Принцесса Ольга».

О том, что одна из самых известных пар российской эстрады разводится, сообщило сегодня агентство «Москва». По его данным, заявление Степаненко о разделе совместно нажитого имущества было зарегистрировано в Хамовническом суде месяц назад. Заседание намечено на понедельник. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении артистов, Степаненко требует передать ей 80% активов. При этом стоимость совместного имущества оценивается в полтора миллиарда рублей. Сами юмористы все эти сообщения комментировать отказываются.