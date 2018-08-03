Евгения Петросяна и Елену Степаненко в бракоразводном процессе будут защищать известные адвокаты
Интересы известного юмориста будут защищать Сергей Жорин, который в ряде процессов представлял музыкантов Тимати, Егора Крида и Птаху. Его супругу будет защищать Елена Забралова, которая представляла интересы президента Владимира Путина при рассмотрении иска Бориса Немцова, а также патриарха Кирилла в деле о квартире в Доме на набережной и главы «Ростефти» Игоря Сечина в деле о яхте «Принцесса Ольга».
О том, что одна из самых известных пар российской эстрады разводится, сообщило сегодня агентство «Москва». По его данным, заявление Степаненко о разделе совместно нажитого имущества было зарегистрировано в Хамовническом суде месяц назад. Заседание намечено на понедельник. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении артистов, Степаненко требует передать ей 80% активов. При этом стоимость совместного имущества оценивается в полтора миллиарда рублей. Сами юмористы все эти сообщения комментировать отказываются.
Комментарии7
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serjo1977 03 августа 2018 | 21:06
"Игра была равна..." :-))
sanisan 03 августа 2018 | 21:41
стоимость совместного имущества оценивается в полтора миллиарда рублей //// - да-а-ааа, вот тебе и хиханьки-хаханьки. Петросяновский юмор может приносить доход сравнимый с нефтегазовым доходом.
Сами юмористы все эти сообщения комментировать отказываются.//// - просто улыбнулись.
midnightblues 03 августа 2018 | 21:20
Скажите,а что за эти креветки,тимошки и тд
midnightblues 03 августа 2018 | 21:22
midnightblues: ?? Это коверные,или просто набранные под забором клоуны??
Назвать себя креветкой может только полный дебил
sproter 03 августа 2018 | 21:23
Это их дело. Они деньги не с откатов по мостам получали.
tv_victim 03 августа 2018 | 21:26
Они же старые, а значит должны быть мудрыми.... Почему такие жадные? Неужели не хватит выдуренных миллионов?
malanoff 03 августа 2018 | 21:31
Хватит уже отвлекать население от его бед на его .опу-голову от этой власти.