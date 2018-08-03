Президент подписал указ о создании военных учебных центров вместо военных кафедр при вузах
Сейчас возникает немало проблем из-за того, что в разных университетах кафедры выпускают по разным нормам, — сказала «Эху» глава Союза Комитетов Солдатских Матерей России. Есть вероятность, что этот закон действительно поможет облегчить жизнь, — считает Валентина Мельникова.
Валентина Мельникова подчеркнула, что военные кафедры сами по себе являются рудиментом от советской системы. Непонятно, зачем российской армии нужно готовить офицеров в гражданских ВУЗах, если в стране достаточно профильных учебных заведений, — добавила глава Союза Комитетов Солдатских Матерей России.
Комментарии7
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skakol 03 августа 2018 | 21:05
Либерда ,фас !
vraki 03 августа 2018 | 21:10
skakol: вот лизнул так лизнул и "фас" не понадобился .
popyas 03 августа 2018 | 21:15
skakol: Мясо с депломом вкуснее
putin_itogy 03 августа 2018 | 21:25
Карлик хочет воевать..
Нет, карлик страшный трус.
Обладающий колоссальной властью.
Он вас хочет заставить воевать.
Ты готов умереть за роттенберга, путина, сечина, ковальчука, шувалова, медведева, жириновского, володина, матвиенко.(тьфу. хохляткая фамилия!..)..?
amrigo 03 августа 2018 | 21:29
Фюреру нужно пушечное мясо, он болеет империализмом.
plank1957 03 августа 2018 | 21:31
Вова совсем офигел. Похоже, что он в детстве не наигрался в солдатиков.
salut__521 03 августа 2018 | 21:44
Следующий шаг фюрера - введение курса молодого путриотического бойца в детских образовательных учреждениях, в т.ч. музыкальных школах...