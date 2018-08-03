Президент подписал указ о создании военных учебных центров вместо военных кафедр при вузах

Сейчас возникает немало проблем из-за того, что в разных университетах кафедры выпускают по разным нормам, — сказала «Эху» глава Союза Комитетов Солдатских Матерей России. Есть вероятность, что этот закон действительно поможет облегчить жизнь, — считает Валентина Мельникова.

Валентина Мельникова подчеркнула, что военные кафедры сами по себе являются рудиментом от советской системы. Непонятно, зачем российской армии нужно готовить офицеров в гражданских ВУЗах, если в стране достаточно профильных учебных заведений, — добавила глава Союза Комитетов Солдатских Матерей России.