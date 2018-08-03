«Мемориал» признал политзаключенными 29 последователей запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы». По информации правозащитников, 23 человека в данный момент находятся под стражей, шестеро под домашним арестом. В отношении еще десятерых избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

В прошлом году Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией. «Мемориал» считает это решение необоснованным, поскольку ее сторонники ни разу не нарушили общественный порядок, не проявляли агрессии и насилия. «Эти люди преследуются исключительно за то, что они исповедуют веру «Свидетелей Иеговы», участвуют в деятельности церкви, тогда как решение о запрете и признании экстремисткой организации Свидетелей Иеговы не выдерживает никакой критики, оно очевидно пристрастно и необоснованно», — сказал радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы поддержки политзаключённых ПЦ «Мемориал» Сергей Давидис.