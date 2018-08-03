«Мемориал» признал политзаключенными 29 последователей запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы»
«Мемориал» признал политзаключенными 29 последователей запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы». По информации правозащитников, 23 человека в данный момент находятся под стражей, шестеро под домашним арестом. В отношении еще десятерых избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
В прошлом году Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией. «Мемориал» считает это решение необоснованным, поскольку ее сторонники ни разу не нарушили общественный порядок, не проявляли агрессии и насилия. «Эти люди преследуются исключительно за то, что они исповедуют веру «Свидетелей Иеговы», участвуют в деятельности церкви, тогда как решение о запрете и признании экстремисткой организации Свидетелей Иеговы не выдерживает никакой критики, оно очевидно пристрастно и необоснованно», — сказал радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы поддержки политзаключённых ПЦ «Мемориал» Сергей Давидис.
Комментарии8
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whiskasdetkam 03 августа 2018 | 21:04
они же сектанты как и рпц
serjo1977 03 августа 2018 | 21:09
Тот РЕДЧАЙШИЙ случай, когда позиция "Мемориала" мне не кажется правильной.
korikov 03 августа 2018 | 21:19
serjo1977:
Представителям этой секты запрещено общение с родственниками и переливание крови. К слову, на совести этой секты, если у неё есть совесть, смерти людей в том числе и детей. Это основное, что нужно знать об этом.
"Мемориал" - это известная продажная контора, которая руководствуется вовсе не человеческими ценностями, а финансовой выгодой и за бабло они и сатанистов признают политическими заключёнными.
vladimirgornitsky 03 августа 2018 | 21:15
Людей в России отправляют в лагеря за убеждения по ложным обвинениям. Не только иеговистов. Это сложившаяся и все расширяющаяся практика, обычная для авторитарного (пока еще не тоталитарного) полицейского государства. Как далеко это зайдет, можно только гадать. В случае дальнейшего ухудшения экономического положения (а ожидать иного нет никаких оснований), может зайти весьма далеко.
minerr 03 августа 2018 | 21:24
vladimirgornitsky: Перед тем как простить свой бред поинтерисуйся что делают со "свидетелями иеговы" в Израиле.
dmitry35 03 августа 2018 | 21:18
Какое отношение имеют "свидетели" к политике? Если нет, то какие они "политзаключенные"?
amrigo 03 августа 2018 | 21:31
Попов проучили в 1917 году, опять напрашиваются, если они мешают нам жить, нарушают наши права, тогда и мы должны требовать запрета церковных парадов! Почему бы не запретить РПЦ на территории РФ как иностранный агент? Православие — пришлая религия, у нас она не прижилась и уже не приживётся, революция сто лет назад укрепила атеизм в нашем обществе, библия иностранная книга и не про Россию, церковь не платит налоги, паразитирует, не пора ли задать вопрос — на кого работает эта организация?
sadda 03 августа 2018 | 21:34
Я не могу понять а Свидетели Иеговы каким образом помешали путинской власти?! Вот уж воистину страна полицейского произвола.