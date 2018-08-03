Нападающий сборной России Федор Смолов может покинуть «Краснодар» еще до конца лета

Клуб готов его продать, если за футболиста предложат не менее 10 миллионов евро. Об этом сообщает «Спорт Экспресс». В контракте игрока сумма выкупа не указана, поэтому «Краснодар» может устанавливать любую цену. При этом продать Смолова можно только этим летом, поскольку его контракт завершается через год и в следующем межсезонье он сможет покинуть команду бесплатно на правах свободного агента. Сейчас на Смолова претендует московский «Локомотив», однако, по данным издания, клуб готов заплатить только 8 миллионов евро.