Журналисты Financial Times потребовали от гендиректора издания Джона Риддинга поделиться с ними зарплатой
Как отмечает Reuters, Риддинг является самым высокооплачиваемым среди руководителей газеты. В прошлом году он заработал более 2,5 миллионов фунтов стерлингов. Глава группы издания в Национальном союзе журналистов Стив Бёрд направил сотрудникам издания по всему миру письмо, в котором назвал доходы Риддинга «абсурдно высокими». Риддинг на запрос агентства не ответил.
Комментарии1
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cobakevich 03 августа 2018 | 20:55
Совсем охренели , это что же теперь все граждане России могут потребовать поделиться баксами Путина с его триллиона украденных у народа ?
У них что, Росгвардии нет ?