Журналисты Financial Times потребовали от гендиректора издания Джона Риддинга поделиться с ними зарплатой

Как отмечает Reuters, Риддинг является самым высокооплачиваемым среди руководителей газеты. В прошлом году он заработал более 2,5 миллионов фунтов стерлингов. Глава группы издания в Национальном союзе журналистов Стив Бёрд направил сотрудникам издания по всему миру письмо, в котором назвал доходы Риддинга «абсурдно высокими». Риддинг на запрос агентства не ответил.