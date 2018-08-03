Региональные минздравы и администрации роддомов объявили временный мораторий на аборты

Операции по прерыванию беременности не будут проводить в течение нескольких дней в рамках акции «Подари мне жизнь», — пишет «Коммерсантъ». Так называемые «дни тишины» ввели, в частности, в Приморском крае, Якутии и Рязанской области. Акция проводится Фондом социально-культурных инициатив, который возглавляет жена премьера Дмитрия Медведева. В фонде отметили, что инициатива носит исключительно просветительский характер.