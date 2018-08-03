Региональные минздравы и администрации роддомов объявили временный мораторий на аборты
Операции по прерыванию беременности не будут проводить в течение нескольких дней в рамках акции «Подари мне жизнь», — пишет «Коммерсантъ». Так называемые «дни тишины» ввели, в частности, в Приморском крае, Якутии и Рязанской области. Акция проводится Фондом социально-культурных инициатив, который возглавляет жена премьера Дмитрия Медведева. В фонде отметили, что инициатива носит исключительно просветительский характер.
Комментарии6
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amrigo 03 августа 2018 | 20:37
Придётся делать аборт самостоятельно с привлечением подпольных акушеров.
pantera_1 03 августа 2018 | 20:39
Придурки. Во главе которых - патронесса фонда, разумеется.
alger 03 августа 2018 | 20:43
надо заранее объявлять.
чтобы народ в курсе был и вовремя воздерживался
croaker 03 августа 2018 | 20:49
"Просветительный характер" из-за тупости местных чиновников в халатах кому-то сломает жизнь.
andy66 03 августа 2018 | 20:53
Значит будет взрывной рост подпольных абортов... Это очень старые, еще советские грабли...
satttana_perrrkele 03 августа 2018 | 20:54
пользу абортов трудно переоценить!
Вот какой не абортированный придурок опять порушил структуру сайта?