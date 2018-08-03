Владимир Путин подписал закон о военной подготовке в вузах
Он предусматривает замену военных кафедр учебными центрами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Отмечается, что создание структурных подразделений единого вида должно унифицировать существующие на данный момент различные формы военной подготовки.
Комментарии17
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amrigo 03 августа 2018 | 20:34
Закон подготовки пушечного мяса.
danko1 03 августа 2018 | 20:38
amrigo: Путин- этой война, воровство, коррупция и уничтожение России.
Думаю, что студенты не пожелают умирать за бандита дядю Вову, защищая его интересы, а не Родину, в других странах.
asokol 03 августа 2018 | 20:47
«унифицировать существующие на данный момент различные формы военной подготовки»
Нах ее унифицировать? Все знают, что, как ранее сказал Великий Вождь и Учитель, военную форму можно свободно купить в любом военторге.
pna 03 августа 2018 | 20:48
danko1: Сколько вам платят, если вы всегда в первых рядах поливальщиков грязью Путина?
bozk 03 августа 2018 | 20:36
Больше казарм, больше!!
stas12006 03 августа 2018 | 20:40
косите, братья!
не надо служить диктатору
pna 03 августа 2018 | 20:50
stas12006: Вы все перепутали. Указ касается не призывников, а студентов, которые добровольно поступают в Вузы, где есть военные кафедры.
sasass 03 августа 2018 | 20:43
Ничего не получиться - центров-то нет , а ЦАР-то в Африке , а там бардак...)))
plidurok Андрей Филимонов 03 августа 2018 | 20:45
больше шахтеров и комбайнеров! Для чего?
vincenttt 03 августа 2018 | 20:47
обмылок для сохранения своей неконституционной власти продолжает превращать Россию в мобилизационный лагерь..
kir_pich_101 03 августа 2018 | 20:53
vincenttt: Студенты уже не те придурки с комсомольскими значками.
Этих так просто пропагандой не взять, зубы сломает.
Молодежь пошла умная и продвинутая, она его и сковырнет.
naina_stavrulevna 03 августа 2018 | 20:48
Не надо студентов в армию.
Надо организовать альтернативную службу в ЧВК Вагнера!
malanoff 03 августа 2018 | 20:50
Правильно Путин подписал этот закон. Студенты представляют опасность для его власти. Но их ему не ДОГНАТЬ.
malanoff 03 августа 2018 | 20:53
malanoff: Скоро не только студенты поймут , что представляет из себя этот "член" общества.
y3emen1 03 августа 2018 | 20:51
а чё не с детских садов начать? дядя вова мы за тебя помрём, как один...
riots 03 августа 2018 | 20:52
Ко всем порокам добавляется и милитаризм.
dedctolet 03 августа 2018 | 20:52
Нужны охранники благосостояния кремлежуликов.Много охранников.и обязательно с дипломом о высшем образовании,с соответствующей политподготовкой.