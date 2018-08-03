Московский «Спартак» призвал фанатов не ездить в Грецию на матч Лиги чемпионов против греческого ПАОКа
Клуб напоминает, что болельщики команды не имеют права посещать гостевые матчи в еврокубках. В случае нарушения этого запрета на клуб могут наложить более серьезные санкции.
«Спартак» был наказан из-за беспорядков, которые устроили фанаты в Бильбао во время матча 1⁄16 финала Леги чемпионов против местного «Атлетико». Матч против ПАОКа станет первым для «Спартака» гостевым в еврокубках после вынесения наказания.
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