Московский «Спартак» призвал фанатов не ездить в Грецию на матч Лиги чемпионов против греческого ПАОКа

Клуб напоминает, что болельщики команды не имеют права посещать гостевые матчи в еврокубках. В случае нарушения этого запрета на клуб могут наложить более серьезные санкции.

«Спартак» был наказан из-за беспорядков, которые устроили фанаты в Бильбао во время матча 1⁄ 16 финала Леги чемпионов против местного «Атлетико». Матч против ПАОКа станет первым для «Спартака» гостевым в еврокубках после вынесения наказания.