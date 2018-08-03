В Кемерове прекращено уголовное дело блогера Станислава Калиниченко

Его обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщила «Медиазоне» бывшая координатор местного штаба Алексея Навального Ксения Пахомова.

По ее словам, прекратить преследование Калиниченко попросил полицейский Кузнецов, который проходил по делу потерпевшим. Он написал заявление, что вред ему возмещен и претензий к блогеру он более не имеет.

В общей сложности Калиниченко провел в СИЗО четыре месяца. В июне он объявлял голодовку, протестуя против пыток и условий содержания в изоляторе.