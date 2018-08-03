В Кемерове прекращено уголовное дело блогера Станислава Калиниченко
Его обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщила «Медиазоне» бывшая координатор местного штаба Алексея Навального Ксения Пахомова.
По ее словам, прекратить преследование Калиниченко попросил полицейский Кузнецов, который проходил по делу потерпевшим. Он написал заявление, что вред ему возмещен и претензий к блогеру он более не имеет.
В общей сложности Калиниченко провел в СИЗО четыре месяца. В июне он объявлял голодовку, протестуя против пыток и условий содержания в изоляторе.
Комментарии2
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max3446 03 августа 2018 | 20:23
судя по тексту дело прекращено за примирением с потерпевшим, а значит блогер (он же как я понимаю боевик ничтожества наврального) полностью признал вину в совершении преступления, раз возместил причиненный злодеянием вред. Теперь поняли какие персонажи в рядах оппозиционеров?
lehich 03 августа 2018 | 20:30
max3446: теперь ещё понятнее, что у троллей разжижение мозгов перешло в хроническую форму