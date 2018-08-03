Наземное метро в Москве обойдется втрое дороже намеченного
Согласно прогнозу РЖД, строительство так называемых московских центральных диаметров будет стоить более 150 миллиардов рублей. Об этом говорится в годовом отчете компании, опубликованном на ее сайте. Проект был представлен в ноябре прошлого года президенту Владимиру Путину мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым. Тогда они называли другие суммы – от 40 до 60-ти миллиардов. Как пояснил РБК представитель железнодорожной компании, предыдущая оценка касалась стоимости только первых линий, а не всего проекта.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 03 августа 2018 | 20:04
Решили втрое больше виолончелей закупить.
asokol 03 августа 2018 | 20:15
«Наземное метро в Москве обойдется втрое дороже»
Ну а что делать? Кто не хочет строить наземное метро, будет кормить чужую армию. Истину говорю вам: если наземное метро не будет построено за тридорого, через неделю здесь будет база НАТО.
gordy 03 августа 2018 | 20:27
"Как пояснил РБК представитель железнодорожной компании, предыдущая оценка касалась стоимости только первых линий, а не всего проекта."
Перехитрили?
sasass 03 августа 2018 | 20:05
Сверху закапывать деньги в в землю легче , чем под землей ее закапывать..)))
luger_max_otto 03 августа 2018 | 20:05
Втрое- эть нездоровый оптимизм, сколько еще украдут. А сколько на бакланов можно списать? Или- с учетом географии- на ворон?
gvs 03 августа 2018 | 20:07
Обойдется втрое дороже намеченного и в 7 раз дороже подземного )))
eduard53 03 августа 2018 | 20:09
Что кремлядские пацаны на любом проекте стырят-попилят больше обещанного -
и последнему ежу (то бишь Ротенбергу) ясно. Удивляет только, почему - всего втрое,
а не на порядок?
lion64__2 03 августа 2018 | 20:11
Если бы за воровство в особо крупных размерах давали "вышку" с конфискацией, как было при Советской Власти, цена вопроса была бы в разы меньше, а то и на порядок.
venmud 03 августа 2018 | 20:22
Если в три раза дороже, значит в 3,5 раза лучше.
snikkersnepper 03 августа 2018 | 20:29
venmud:
В 3,5 раза больше. Эхонько показало вам цену первых 2 линий (40-60 млрд.) и цену всех 7 (155). Потому что эхонько в глаза считает вас тупыми инфузориями, не способными даже на азы арифметики и самостоятельного мышления.
Скажите мне, что эхонько ошиблось.
snikkersnepper 03 августа 2018 | 20:24
Я понимаю, что эхонько свою аудиторию уже полной ботвой считает, но можно просто взять и посмотреть?
1) Сайт Собянина, где была озвучена первая цифра:
"Для запуска новой схемы движения ПО ПЕРВЫМ ДВУМ Московским Центральным Диаметрам (МЦД) потребуется лишь технологические и организационные изменения без больших капитальных вложений. ... Сколько это будет стоить? Предварительно (НА ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ) — около 40 млрд рублей."
Весь проект составляет 7 линий (в 3,5 раза больше, чем 2, если вы не в курсе).
2) Сайт РЖД, откуда взята вторая цифра:
"ОБЩАЯ стоимость проекта 155,4 миллиарда рублей".
Я понимаю, что ваша аудитория и это сожрет, и ради очередного тупого наброса ничего не жалко, но вам самим не надоело олигофренов изображать?
neyexo 03 августа 2018 | 20:37
snikkersnepper:
тут вещи попроще некогда редакции посмотреть, а вы хотите, чтобы цифры соспоставляли и ДУМАЛИ!
vlad_sabbath 03 августа 2018 | 20:32
Собянин - ВОН из Москвы !!!!!
neyexo 03 августа 2018 | 20:34
ПОД землей дорого, НА земле - еще дороже!