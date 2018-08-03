Наземное метро в Москве обойдется втрое дороже намеченного

Согласно прогнозу РЖД, строительство так называемых московских центральных диаметров будет стоить более 150 миллиардов рублей. Об этом говорится в годовом отчете компании, опубликованном на ее сайте. Проект был представлен в ноябре прошлого года президенту Владимиру Путину мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым. Тогда они называли другие суммы – от 40 до 60-ти миллиардов. Как пояснил РБК представитель железнодорожной компании, предыдущая оценка касалась стоимости только первых линий, а не всего проекта.