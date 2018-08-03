Законопроект об ужесточении антироссийских санкций США внесен в профильный комитет Сената

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря одного из авторов инициативы, демократа Роберта Менендеса. Когда документ будет рассмотрен, пока неизвестно.

Накануне сообщалось, что сенаторы от обеих партий разработали законопроект, предусматривающий введение новых экономических ограничений против Москвы. Они должны затронуть российских политиков, в том числе и президента, и крупный бизнес.

Конгрессмены планируют ударить по национальной валюте. Вряд ли у них получится разработать эффективные инструменты для этой цели, — сказала в эфире телеканала РБК экономист Василий Колташов. Он отметил, что этот проект санкций имеет внутриполитическое значение для США. Он может отвлечь граждан от внутренних проблем, — считает экономист.