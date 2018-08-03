Законопроект об ужесточении антироссийских санкций США внесен в профильный комитет Сената
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря одного из авторов инициативы, демократа Роберта Менендеса. Когда документ будет рассмотрен, пока неизвестно.
Накануне сообщалось, что сенаторы от обеих партий разработали законопроект, предусматривающий введение новых экономических ограничений против Москвы. Они должны затронуть российских политиков, в том числе и президента, и крупный бизнес.
Конгрессмены планируют ударить по национальной валюте. Вряд ли у них получится разработать эффективные инструменты для этой цели, — сказала в эфире телеканала РБК экономист Василий Колташов. Он отметил, что этот проект санкций имеет внутриполитическое значение для США. Он может отвлечь граждан от внутренних проблем, — считает экономист.
Комментарии6
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andreykochnev 03 августа 2018 | 20:08
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patrikk_1 03 августа 2018 | 20:16
Законопроект об ужесточении антироссийских санкций США внесен в профильный комитет Сената. Когда документ будет рассмотрен, пока неизвестно...
Пока документ не рассмотрен, поработайте над новым пакетом санкций. Хи-хи.
sasass 03 августа 2018 | 20:14
Наш экономист пургу несет - американскому народу все это до лампочки - у них собственные измерения и не телевизионные , как у нас....
bozk 03 августа 2018 | 20:18
Не внутриполитическое, а внешнеполитическое значение. Ыксперды хреновы
nestor199 03 августа 2018 | 20:36
7777
wrongway1 03 августа 2018 | 20:44
сплотится плотней возле царя и дать отпор мультяшными ракетами по Флориде