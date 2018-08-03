Число жертв теракта в Афганистане возросло до 30. Ранены свыше 80 человек, 20 из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает телеканал Толо Ньюс со ссылкой на МВД страны. Ранее говорилось о 25-ти погибших и 33-х раненых.

Два террориста-смертника подорвались сегодня в мечети города Гардез. По данным СМИ, в этот момент внутри здания находились по меньшей мере 600 человек. Как сообщают власти, перед тем, как привести в действие взрывное устройство, смертники подорвали несколько гранат.