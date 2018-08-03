Рейтинг «Единой России» упал до десятилетнего минимума на фоне недовольства россиян пенсионной реформой
Рейтинг «Единой России» упал до десятилетнего минимума на фоне недовольства россиян пенсионной реформой и увеличением НДС. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, голосовать за партию власти были бы готовы лишь 33% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение». В последний раз столь низким уровень поддержки был в конце 2007 года. Еще в июне рейтинг «Единой России» держался на уровне 45%.
Комментарии16
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andygo__ru 03 августа 2018 | 19:35
Главное, чтобы у Вовы стоял... ну, рейтинг этот... Все пенсионерки РФ его - и дальше боготворить будут, факт! А ЕР... он же, наш Вова, никакого отношения к этой партии, как всегда, не имеет вовсе. ;)
bozk 03 августа 2018 | 19:35
Ложь! Не 33%, а 133%
fedor57 03 августа 2018 | 19:45
Похоже эту людоедскую партию продолжают поддерживать лишь олигархи, чиновники и силовики. Ну это не беда, Эллочка людоедка и ЦИрКа нарисует цифры какие надо.
lion64__2 03 августа 2018 | 19:50
fedor57: Есть ещё очень много "жертв телевидения", которые проголосуют за кого угодно, лишь бы их по тв хвалили. На самом деле немало "силовиков" против едросни и лично солнцеликого.
yralez 03 августа 2018 | 19:47
У каждого третьего башка чисто для тесания кола на ней.
varangian2011 03 августа 2018 | 19:50
Если кремлевский ФОМ дает 33%, то эту цифру смело можно делить на 2. То есть реальный рейтинг ЕР 16-17%.
tks 03 августа 2018 | 19:54
Ничё, щас Фюрер устроит "прямой эфир", массы опять под эфиром и пассами своего Фюрера упокоются!
kir_pich_101 03 августа 2018 | 19:55
Надеюсь, скоро доживем до того времени, когда за членство в ЕР будут бить...
lion64__2 03 августа 2018 | 19:59
кir_pich_101: Бить не надо, а вот как участникам организованного преступного сообщества можно срок давать как едросам, так и либерастам.
sbk 03 августа 2018 | 19:56
33% клинических... Многовато.
witus812 03 августа 2018 | 19:56
на региональных выборах в сентябре.... не забудем и не простим им пенсионное кидалово....
alexandr400 03 августа 2018 | 20:14
Какой рейтинг, им должны в лицо плевать при встрече так-то.
sasass 03 августа 2018 | 20:23
У этой партии всегда рейтинг был таков , просто по телевизору ее надували до больших размеров...
uhovostro 03 августа 2018 | 20:24
Щас быстренько устроят какую-нибудь войнушку, или отожмут у кого-нить кусок территории и всё снова будет ок...
klink 03 августа 2018 | 20:35
Сопротивление повышению пенсионного возраста - прекрасная возможность для популизма, для пиара политиков, " болеющих" за блага народа. Прогрессивные мероприятия всегда непопулярны, так как они направлены на благо в будущем, причём благо более фундаментальное, чем мелкие подачки сейчас. Но для обывателя лучше синица в руке, чем журавль в небе.
Но нахождение средств для ускорения развития страны не должно ограничиваться повышением пенсионного возраста для обычных граждан, не силовиков. Нужно одновременно, или даже раньше, сокращать гонку вооружений, численность силовиков и чиновников, расходование средств на бессодержательные развлекаловки проф. спорта типа только что прошедшего ЧМ, Также повышать пенсионный возраст силовикам, поскольку их продолжительность жизни так же увеличивается в связи с успехами медицины.
Осуществление этих мероприятий позволит не только не увеличивать налоги на бизнес, но и снижать их. Последнее приведёт к ускоренному росту экономики.
addi 03 августа 2018 | 20:37
А кто у нас "генеральный секретарь" этих безумцев из ЕР ? То-то же....