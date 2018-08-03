Рейтинг «Единой России» упал до десятилетнего минимума на фоне недовольства россиян пенсионной реформой и увеличением НДС. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, голосовать за партию власти были бы готовы лишь 33% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение». В последний раз столь низким уровень поддержки был в конце 2007 года. Еще в июне рейтинг «Единой России» держался на уровне 45%.