В Тольятти состоялся четвертый митинг против повышения пенсионного возраста

В Тольятти состоялся очередной, уже четвертый по счету митинг против повышения пенсионного возраста. На согласованную акцию, организованную КПРФ, пришли 700 человек, — сообщает «МБХ Медиа». Участники критиковали власти и депутатов Госдумы, одобривших в первом чтении законопроект. Они также отзывались о парламентариях областного заксобрания, которые поддержали пенсионную реформу. Кроме того, местные жители возмущались повышением тарифов на ЖКХ и ростом цен на бензин.