В Тольятти состоялся четвертый митинг против повышения пенсионного возраста
В Тольятти состоялся очередной, уже четвертый по счету митинг против повышения пенсионного возраста. На согласованную акцию, организованную КПРФ, пришли 700 человек, — сообщает «МБХ Медиа». Участники критиковали власти и депутатов Госдумы, одобривших в первом чтении законопроект. Они также отзывались о парламентариях областного заксобрания, которые поддержали пенсионную реформу. Кроме того, местные жители возмущались повышением тарифов на ЖКХ и ростом цен на бензин.
Комментарии2
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rips4 03 августа 2018 | 19:44
Вот интересно, а смакуя тему протестов против пенсионной реформы, редакция йха отдает себе отчет, что большинство людей выходящих на эти митинги, 100% проголосовали бы и за то, что бы повесить чубайса, и выслать венедиктова из страны..?
slawa1940 03 августа 2018 | 20:35
Да ну! А,чё цифру не публикуете?