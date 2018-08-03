Обвиняемой по делу «Нового величия» Анне Павликовой могут изменить меру пресечения
Верховный суд истребовал материалы об аресте 18-летней девушки.
Об этом сообщила «Эху» адвокат Ольга Карлова. По ее словам, защита надеется как минимум на домашний арест.
Ранее изменить меру пресечения Павликовой и еще одной фигурантке дела Марии Дубовик просили глава СПЧ и уполномоченная по правам человека в России.
Комментарии4
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yuryr 03 августа 2018 | 19:56
Неужели на каком-то "этаже" этой системы увидели слишком прямую аналогию происходящего с деятельностью гестапо в Германии времен Гитлера или НКВД времен Сталина и устыдились?
vincenttt 03 августа 2018 | 20:01
Надо же как холуйское стадо гэбистской швали подзаборной вцепилось в детей!
nitinol 03 августа 2018 | 20:08
Ключевое слово здесь слово "могут", а могут и не изменить...
max3446 03 августа 2018 | 20:21
Домашний арест, а если это чудовище в порыве экстремизма убьет соседей?