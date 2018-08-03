Обвиняемой по делу «Нового величия» Анне Павликовой могут изменить меру пресечения

Верховный суд истребовал материалы об аресте 18-летней девушки.

Об этом сообщила «Эху» адвокат Ольга Карлова. По ее словам, защита надеется как минимум на домашний арест.

Ранее изменить меру пресечения Павликовой и еще одной фигурантке дела Марии Дубовик просили глава СПЧ и уполномоченная по правам человека в России.