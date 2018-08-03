Жители Волоколамска снова жалуются на сильный неприятный запах со свалки с полигона в Ядрово. Он приходит по ночам, — сказал «Эху» местный активист Олег Акимов.

О проблемах со свалкой в Ядрово стало известно весной этого года. В марте даже вводили режим чрезвычайной ситуации.