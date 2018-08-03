Жители Волоколамска снова жалуются на сильный неприятный запах со свалки с полигона в Ядрово
Жители Волоколамска снова жалуются на сильный неприятный запах со свалки с полигона в Ядрово. Он приходит по ночам, — сказал «Эху» местный активист Олег Акимов.
О проблемах со свалкой в Ядрово стало известно весной этого года. В марте даже вводили режим чрезвычайной ситуации.
Комментарии6
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bozk 03 августа 2018 | 19:08
Это запах сплошных побед.
asokol 03 августа 2018 | 19:16
«Жители Волоколамска снова жалуются на сильный неприятный запах со свалки»
Эти жидоволоколамцы довыступаются! Вот запрещу им собирать валежник, тогда узнают, что к чему.
kryimzdick 03 августа 2018 | 19:09
Поздний путинизм цветет и пахнет
ugiazov 03 августа 2018 | 19:11
Неужели на тех, кто жалуется, росгвардии не хватило?
andy66 03 августа 2018 | 19:16
а когда за Путина голосовали - запаха не было слышно? странно )))
sasass 03 августа 2018 | 20:18
Теперешняя власть с микроскопическим чернобылем ничего не может сделать - если рванет настоящий второй чернобыль , то трудно представить , что власть сможет сделать...