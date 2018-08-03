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Эксклюзив Эха 19:05, 03 августа 2018

Жители Волоколамска снова жалуются на сильный неприятный запах со свалки с полигона в Ядрово

Жители Волоколамска снова жалуются на сильный неприятный запах со свалки с полигона в Ядрово. Он приходит по ночам, — сказал «Эху» местный активист Олег Акимов.

О проблемах со свалкой в Ядрово стало известно весной этого года. В марте даже вводили режим чрезвычайной ситуации.

Комментарии

6

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bozk 03 августа 2018 | 19:08

Это запах сплошных побед.

asokol 03 августа 2018 | 19:16

«Жители Волоколамска снова жалуются на сильный неприятный запах со свалки»

Эти жидоволоколамцы довыступаются! Вот запрещу им собирать валежник, тогда узнают, что к чему.

kryimzdick 03 августа 2018 | 19:09

Поздний путинизм цветет и пахнет

ugiazov 03 августа 2018 | 19:11

Неужели на тех, кто жалуется, росгвардии не хватило?

andy66 03 августа 2018 | 19:16

а когда за Путина голосовали - запаха не было слышно? странно )))

sasass 03 августа 2018 | 20:18

Теперешняя власть с микроскопическим чернобылем ничего не может сделать - если рванет настоящий второй чернобыль , то трудно представить , что власть сможет сделать...

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