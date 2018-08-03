«Левый фронт» намерен провести в сентябре общероссийские акции против пенсионной реформы
«Левый фронт» намерен провести общероссийские акции против пенсионной реформы 2 и 22 сентября. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
По его словам, если итоги больших парламентских слушаний окажутся неудовлетворительными, «2 сентября будет общероссийская акция по всем городам в преддверии выборов». Он добавил, что «если за это время ничего не изменится, то перед вторым чтением (которое состоится в осеннюю сессию – ЭМ), 22 сентября будет социальный «марш миллионов».
Комментарии2
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m_doc 03 августа 2018 | 19:34
Интересно, в Левом фронте кто-нить работает... Или туда берут исключительно тунеядцев под стать Тютюкину?:)
sasass 03 августа 2018 | 20:31
Брехней далеко не уедешь - топтаться будут на месте , как на параде - приказа не будет на радикальный поворот....