«Левый фронт» намерен провести в сентябре общероссийские акции против пенсионной реформы

«Левый фронт» намерен провести общероссийские акции против пенсионной реформы 2 и 22 сентября. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

По его словам, если итоги больших парламентских слушаний окажутся неудовлетворительными, «2 сентября будет общероссийская акция по всем городам в преддверии выборов». Он добавил, что «если за это время ничего не изменится, то перед вторым чтением (которое состоится в осеннюю сессию – ЭМ), 22 сентября будет социальный «марш миллионов».