В Калуге взорвали дверь отделения Пенсионного фонда
Инцидент произошел минувшей ночью, сообщает региональная версия «Московского комсомольца» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Несмотря на случившееся, отделение продолжает работу, сообщили в пресс-службе ведомства. Региональный телеканал «НИКА ТВ» опубликовал видео с места происшествия, а также сообщил, что, по данным источников, взрывное устройство было начинено патронами от АК-47 и другими мелкокалиберными боеприпасами. Однако, позже с сайта телекомпании эту новость удалили. Официально правоохранительные органы пока происшествие не прокомментировали.
Комментарии5
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malanoff 03 августа 2018 | 19:10
Уверен , что денег за дверью отделения ПФ РФ не было и не будет...
ugiazov 03 августа 2018 | 19:13
А что её-то взрывали? Дверь не виновата.
kir_pich_101 03 августа 2018 | 19:14
Оставшиеся в живых ветераны ВОВ, вспомнив навыки, начинают осознавать, что их обманули.
Схроны будут вспомнены...
vot_eto_da 03 августа 2018 | 19:19
Двери уже нет, но вы держитесь
marina27 03 августа 2018 | 19:25
Артамонов - губернатор Калужской области http://www.wrvw.kp40.ru/news/society/50447/
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