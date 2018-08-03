В гибели российских журналистов в Центральной Африке замешан местный правительственный информатор

«Засада была подготовлена, это не было случайным нападением», рассказали «МБХ медиа» в группе, созданной Михаилом Ходорковским для расследования обстоятельств убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, созданной Михаилом Ходорковским. Также стало известно, что водителя, который вез ребят и мог бы много рассказать, забрали из жандармерии. Где он сейчас находится и в каком состоянии — неизвестно, говорят расследователи. По их данным, тела погибших отправлены на военную базу. Местные получили полный запрет на общение с иностранцами, особенно с журналистами, пишет «МБХ медиа».