В гибели российских журналистов в Центральной Африке замешан местный правительственный информатор
«Засада была подготовлена, это не было случайным нападением», рассказали «МБХ медиа» в группе, созданной Михаилом Ходорковским для расследования обстоятельств убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, созданной Михаилом Ходорковским. Также стало известно, что водителя, который вез ребят и мог бы много рассказать, забрали из жандармерии. Где он сейчас находится и в каком состоянии — неизвестно, говорят расследователи. По их данным, тела погибших отправлены на военную базу. Местные получили полный запрет на общение с иностранцами, особенно с журналистами, пишет «МБХ медиа».
Комментарии20
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patrikk_1 03 августа 2018 | 19:09
«Засада была подготовлена, это не было случайным нападением», рассказали «МБХ медиа» в группе, созданной Михаилом Ходорковским для расследования обстоятельств убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, созданной Михаилом Ходорковским...
Мишка Ходорковский лицо заинтересованное, расследование его группы не может быть объективными, наверняка что они будут подгонять "следствие" под нужный результат.
asokol 03 августа 2018 | 19:22
patrikk_1: rips4: bereshliberalivjamu: moisha_sekilman: m_doc:
Ну как же вонючие портяночные ублюдки радуются трагедии и пляшут на костях!
moisha_sekilman 03 августа 2018 | 19:33
asokol: ... а где ты прочитал, что портянки радуются? Иди проспись пьянь подзаборная.
asokol 03 августа 2018 | 19:41
moisha_sekilman:
Я понимаю, что ты, вонючка, тупо копипаскудничаешь из методички и даже не всасываешь по своей тупой ублюдочности, что ты пишешь. Ну, гнида, посмотри, как ты сам пляшешь на костях. Неужели не видишь?
serge_moro 03 августа 2018 | 19:33
asokol: Полностью подтверждается версия ,что убили свои
serge_moro 03 августа 2018 | 19:35
serge_moro: Диагноз товарища Саахова явно подтверждается.
m_doc 03 августа 2018 | 19:37
serge_moro: Опять таблэтки выпить забыл, шизик-френик?:)
zurich_106 03 августа 2018 | 19:45
как много ватных щлюх повара набежало,
vladislav 03 августа 2018 | 19:24
patrikk_1: О! Портянки на марше!
m_doc 03 августа 2018 | 19:10
Кто про информатора поведал? Сам информатор? МБХ завирается....
Лучше бы рассказали, кому был последний звонок и о чём шла речь.
moisha_sekilman 03 августа 2018 | 19:10
...ага местный, ага ещё работал на КГБ! У Ходорка руки по локоть в крови, такие как он мрази всегда во всех грехах обвиняют других но не себя. По всем фактам за происшедшее вина на все 100 лежит на твари Ходорке и ему отвечать перед богом за погибших.
bereshliberalivjamu 03 августа 2018 | 19:11
Миха хватит себя отмазывать.
rips4 03 августа 2018 | 19:14
На чем основываются эти заявления вора и убийцы ходора..?
И если у него есть тская информация, значит и люди там свои есть? А что делают люди ходора в ЦАР? Засады устраивают..?)
ugiazov 03 августа 2018 | 19:15
Надо у ООН запросить про водителя.
m_doc 03 августа 2018 | 19:32
ugiazov: Спрашивали уже. Не ООНовский он.
ostapbey 03 августа 2018 | 19:40
А не спрашивали ли вовку?
По кличке Окурок..
А то бардеровцам рассказывали что русский не обманывает своего друга русского русского. И русского мусульмантца даже.
vbsvob 03 августа 2018 | 19:47
В РФ журналистов, касающихся расследований ЧВК, тоже на тот свет отправляют. Так, например, "ушёл" Максим Бородин, светлая ему память.
m_doc 03 августа 2018 | 19:56
vbsvob: Врёшь. То был несчастный случай на фоне более чем странного поведения журналиста.
viktor_lapin 03 августа 2018 | 20:24
Полный дурдом! Вчера информатор по легенде был ооновским. Концы не срослись, стал правительственным. Короче, отправил "великий организатор" журналистов на верную смерть хрен знает к кому. Хуже СБУ. Те бабетту в свинячей крови искупали, но не убили. А Ходор и ушат дерьма на себя вылил и мужиков загубил. И при этом пытается учить россиян как им жить.
sasass 03 августа 2018 | 20:26
Золото и алмазы ЦАР могут погубить Россию с золото-алмазной лихорадкой...