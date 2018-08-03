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19:01, 03 августа 2018

Россиянина, который впал в кому в Германии, в ближайшие часы могут отключить от аппарата жизнеобеспечения

Немецкие врачи поставили жене пациента ультиматум: оплатить лечение в Германии или отправить мужа в Россию. Этого требуют врачи больницы в немецком городе Лер, сообщает НТВ.

Житель Омска Руслан Сабаралеев, приехав с семьёй к родственникам, в июле попал в клинику из-за острого панкреатита. Мужчине стало хуже, его ввели в искусственную кому. Больного надо срочно оперировать, но у него недавно истёк срок страховки, а бесплатно спасать россиянина никто не возьмётся, говорят родственники. Жена Руслана Александра сказала телеканалу, что её муж может в любой момент умереть.

Члены семьи собирают деньги на лечение в интернете. В петиции сказано: российский Минздрав оперативно помочь не сможет. На рассмотрение заявление уходит две недели. Нужна крупная сумма, сообщила НТВ сестра больного Надежда.

Ситуация осложняется. У жителя Омска начались серьёзные проблемы с почками и сердцем, перестали работать поджелудочная железа, желудок и кишечник. Состояние больного позволяет его отправить в Россию, но для этого нужен спецборт МЧС. Ведомство обещало в течение недели вопрос решить. Но за это время Руслан может умереть, говорят его родственники.

Близкие Сабаралеева также провели одиночные пикеты у здания правительства Омской области. И попросили местные власти помочь в транспортировке родственника.

Комментарии

66

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yralez 03 августа 2018 | 19:07

Представляю, с какой заботой относятся у нас в реанимации к таджикам.

korikov 03 августа 2018 | 19:56

yralez:
В России уголовная ответственность за неоказание медицинской помощи независимо от того, кто в ней нуждается. Национальность тут не причём. У вот у вас расистские нотки звучат в комментарии.

m_doc 03 августа 2018 | 20:01

korikov: Не обращайте внимания. Этот моральный уродец обо всех и вся судит по себе.

sinoptik2016 03 августа 2018 | 20:02

korikov: В России много за что есть уголовная ответственность, но это не значит, что все обязательно отвечают за свои преступления. Деклараций и слов в России всегда хватало, но на деле сплошной бардак и безответственность.

osa 03 августа 2018 | 20:16

sinoptik2016: "...Деклараций и слов в России всегда хватало, но на деле сплошной бардак и безответственность..."
- разве здесь и сейчас обсуждается "бардак и безответственность" в РФ?
По-моему, вопрос стоит о том, что человека, которого МОЖНО вылечить или попытаться вылечить, в силу обстоятельств просто грозятся отключить от системы жизнеобеспечения. Попросту, умертвить. И вы скатываетесь к любимой теме о "преступлениях режима".
А насчет РФ, не думаю, что врачи оказывают или НЕ оказывают помощь исходя из национальности. Не зря же женщины из ближнего зарубежья на последнем месяце беременности едут в РФ, чтобы родить бесплатно.

korikov 03 августа 2018 | 20:17

sinoptik2016:
Если в отношении вас или ваших знакомых совершено беззаконие - защищайте себя и других законными методами. Вы же не объект чужой безответственности, вы субъект, вы человек, который имеет рот, голову и руки, используйте эти части тела не только для того, чтобы есть.

orlov_a_v 03 августа 2018 | 20:38

korikov: не всех фашистов в 45 уничтожили.

orlov_a_v 03 августа 2018 | 20:40

yralez: вот она хваленая цивилизованная европа. без денег никому ты там не нужен и ведь врачам ничего за это ничего не будет. либералы еще более мерзкие людишки чем можно было предположить.

varangian2011 03 августа 2018 | 19:09

Трудно поверить, что такое происходит в одной из самых цивилизованных и демократических стран. Африканских беженцев они чуть ли не в зад целуют, а сделать умирающему человеку бесплатную операцию отказывают.

kamen_12 03 августа 2018 | 19:14

varangian2011: Беженцам оплачивают медстраховку из бюджета, то закон. А это гость, турист, должен сам о себе заботится. Из бюджета лечение туристам оплачивать не будут.

varangian2011 03 августа 2018 | 19:28

kamen_12: Нет медстраховки. Хорошее оправдание для того чтобы фактически убить человека. Те кто говорит о загнивающем западе как видим отчасти правы.

kamen_12 03 августа 2018 | 19:37

varangian2011: Есть родственники, матери, отцы, дочери, сыновья. Они к своим гражданам без страховки аналогично относятся.

sinoptik2016 03 августа 2018 | 20:04

varangian2011: таких убийств в российских больницах совершается немереное количество, а шум подняли только потому, что убивают в Германии.

osa 03 августа 2018 | 20:22

sinoptik2016: "...шум подняли только потому, что убивают в Германии"
- а вы как думали? Ведь Германия - самый яркий пример гуманизма и толерантности!
Разве вы не мечтаете жить так, как живут в Германии? Зачем же они портят свою репутацию в глазах мировой общественности?
Вот что-то мне подсказывает, что если бы этот мужчина был беженцем, его бы без разговоров стали лечить.
А вам не страшно стремиться к такой "цивилизации"?

korikov 03 августа 2018 | 19:53

kamen_12:
Зачем они его тогда ввели в искусственную комму и тянули время? Они по сути не просто ни чем не помогли, они его убивают.

kamen_12 03 августа 2018 | 19:57

korikov: Органы отказали, возможно нужна пересадка. Я не врач. Сколько почка на рынке стоит? Кто заплатит, врач, медсестра?

nf5096004 03 августа 2018 | 19:31

varangian2011: у меня были сильные боли в области желчного пузыря, но в городской поликлинике предложили бесплатно узи сделать только через месяц. Пришлось делать в платной поликлинике, равно как и узи вен перед операцией. Это было в России, я гражданка России и полис ОМС имею. И думаю, я такая не одна.

varangian2011 03 августа 2018 | 19:44

nf5096004: Разница тут в том, что наших врачей за неоказание медпомощи, если это повлечет инвалидность или смерть, ждет следователь и суд, так как неоказание помощи врачом признается причинением вреда здоровью, а у немцев как видим врачи законом защищены от того что не спасают умирающего бессребреника.

andygo__ru 03 августа 2018 | 19:53

varangian2011: Простите, а Вы не могли бы НЕ ПИСАТЬ о том, о чем не имеете ни малейшего представления? Ну вот просто: не писать.

andygo__ru 03 августа 2018 | 19:49

varangian2011: "а сделать умирающему человеку бесплатную операцию отказывают." ---

--- а почему должны сделать операцию бесплатно? Поясните, плз. Есть страховка - так почему операция бесплатной должна быть?

korikov 03 августа 2018 | 20:30

andygo__ru:
Если бы подобное случилось бы в России, вы бы со слюнями у рта писали бы, что врачи обязаны сначала помочь, а потом заниматься вопросом оплаты. И были бы правы. Так должно быть в любой цивилизованной стране. Людям должны были предложить решение вопроса для спасения человека, а не тупо отказывать из-за отсутствия страховки. Я разве не прав?
А в данном случае, они совершили действия, которые подвергли жизнь человека дополнительному риску - зная, что страховки не хватить, а они должны были это знать, ввели пациента в искусственную комму и сейчас собираются просто отключить от жизнеобеспечения, УБИТЬ, только потому, что у пациента нет денег. Это выглядит как вымогательство под угрозой убийства.

andygo__ru 03 августа 2018 | 20:40

korikov: "вы бы со слюнями у рта писали бы, что врачи обязаны сначала помочь, а потом заниматься вопросом оплаты" ----

--- так они его - на вокзале бросили? Хм... так и нужно было говорить с самого начала.

korikov 03 августа 2018 | 20:46

andygo__ru:
Ну да, если за помощь берётся дурак, то его помощь может быть опасна. Вот мне интересно, немцы, которые "не бросили на вокзале" просто дураки и поэтому помогли человеку так, что лучше бы бросили, или они имели корыстную цель: потратить страховку и развести людей на дополнительную оплату услуг, которая стоит не малых денег?

kamen_12 03 августа 2018 | 19:11

Родственники гостя должны до банка сходить и взять кредит на лечение. И борта МЧС не надо, пикеты в Омске тоже.

seryj_wolk 03 августа 2018 | 19:34

kamen_12: Этот человек - рфик второго сорта, из тех, кого бросают. Рфский МИД занят Мутиной или Футиной, которая на службе у чекистов. Остальные должны позаботиться о себе сами.

kamen_12 03 августа 2018 | 20:06

seryj_wolk: Да это частное дело каждого человека МИД РФ, ровно как и МИД ФРГ, США этим не занимаются! И не должны заниматься!

dmitry35 03 августа 2018 | 19:11

Дожили, жизнь россиянина зависит от решения минздрава Германии. Те, кто когда-то расписывался на развалинах Рейсхтага сейчас просят помощи у немцев - помогите.

werbal 03 августа 2018 | 19:43

dmitry35: Те кто когда то расписывался в основном в могилах
Ты чёт путаешь.

compare 03 августа 2018 | 19:50

dmitry35: так помоги,или как? только манд...ть,про "рейхстаги" из картона? до чего вы,пи..болы,нудные и оторванные от жизни...

korikov 03 августа 2018 | 20:37

dmitry35:
Случилось бы такое в России с немцем, то его жизнь не зависела бы от решения минздрава России, ему просто оказывали бы всё необходимое лечение. Это и отличает россиян от потомков нацизма, немцы считают, что вправе решать кому жить, а кому умереть и без бабла пальцем не пошевелят, а россияне просто спасают людей.

andygo__ru 03 августа 2018 | 20:42

korikov: "а россияне просто спасают людей." ---

--- да выдохни ты уже наконец... спаситель ты наш... комический. ;)

olegleon 03 августа 2018 | 19:11

и во сколько же обойдётся спецборт МЧС? или он, в отличие от лечения, бесплатный?

greko 03 августа 2018 | 19:32

olegleon: В Омск 15000 баксов, примерно

andy66 03 августа 2018 | 19:12

совок - это человек привыкший что его лечат бесплатно блаженные дурачки-врачи и что в Германии врачи такие же

varangian2011 03 августа 2018 | 19:35

andy66: Еб..нат - это человек, которые везде ищет что-то плохое, и находит это даже в таком наглядном примере преимущества гарантии в государстве бесплатной медицинской помощи. Должна быть гарантия хотя бы для тех кому угрожает смерть, иначе это будут не немцы, а фашисты.

korikov 03 августа 2018 | 20:40

andy66:
Когда тебе понадобится помощь доброго самаритянина, вспомни свои слова.
Если так, то я СОВОК.

bozk 03 августа 2018 | 19:14

Русофобство требовать деньги за лечение. А человеку удачи.

kamen_12 03 августа 2018 | 19:19

bozk: Жители Германии платят платят за медстраховку примерно 500 евро в месяц, вот это точно немцефобство.

moncegorskyi 03 августа 2018 | 19:17

Денег нет но вы держитесь... хотя это уже из разряда черного юмора... но в принципе так и ответили родственникам умирающего власти.

m_doc 03 августа 2018 | 19:18

Почему родственники только сейчас засуетились, а не в начале болезни? Мутная история.

ugiazov 03 августа 2018 | 19:19

Портянок бы на месяц в отпуск за свой счёт, а эти деньги на лечение.

r88w556xl4 03 августа 2018 | 19:25

Рационально так у цивилизаторов, культ бабла поставил крест на человечности, породив дьявола с благочестивым лицом и умными фразами. Им что животное в зоопарке зарезать, что человека убить - похоже всё одно. Да и то верно, что потомки гестаповцев, для которых убивать людей было работой.

greko 03 августа 2018 | 19:28

r88w556xl4: ИдиЁт.

ac_dc 03 августа 2018 | 19:35

r88w556xl4:
Это ты то о человечности опять заныл.?
Похоже совесть в тебе не квартировала.
Во- вторых ты еще и идиот. Ни минздрав, ни МЧС за своего не чешутся, а тебе немцы виноваты.

nf5096004 03 августа 2018 | 19:36

r88w556xl4: потомки гестаповцев в свое время сделали соответствующие выводы из тех времен, в то время, как потомки наших вертухаев в почете у большой группы россиян, им не нужно покаяние, они продолжают "трудиться" в колониях.

m_doc 03 августа 2018 | 19:50

nf5096004: Слегка систематизированный бред:)

osa 03 августа 2018 | 20:27

nf5096004: "потомки гестаповцев в свое время сделали соответствующие выводы..."
- этот пример ярко демонстрирует, КАКИЕ выводы были сделаны...

greko 03 августа 2018 | 19:26

враньё это. Никто никого не отключит и будут лечить бесплатно, т.е., за счёт государства. Если помрёт, то государство оплатит грод на родину.

Родственники могут собирать деньги, это их право, если соберут и заплатят, то хорошо, честные люди. Если соберут деньги и себе оставят, то пациенту от этого хужЕЕ не будет в Бундесе. Страховка у него не могла кончиЦца, если только он не просрочил выезд из Германии. Н если у него хроника или были жалобы раньше, то страховка имеет право не оплатить "срочный случай".

И последнее. Врачи к деньгам в немецких клиниках не имеют отношения, их зарплата не зависит от того, кто куда не заплатил. Деньгами занимается контроллинг. Поэтому вся эта история, фуфло.

kamen_12 03 августа 2018 | 19:33

greko: Слово "контроллинг" в немецком нет, как и то, что ты из пальца высосал. Если вылечат, бюджет, то есть чиновник это оплачивать не будет, его самого потом за жабры возьмут. Счёт предъявят родственникам.

greko 03 августа 2018 | 19:36

kamen_12: Есть такое слово, это раз. Второе, счёт выставят, родственники не оплатят, тогда оплатит социальная служба, , а это значит государство, всосал?

kamen_12 03 августа 2018 | 19:46

greko: Не такого слова, есть "Контролле", но они бухгалтерией не занимаются, всосал? Социальная служба на каком основании оплатит? Ты в своём уме? Кто тот добрый самаритятянин, который из соц. службы счета на 100 000 евро будет оплачивать.

greko 03 августа 2018 | 19:48

kamen_12: Тот, кто оплачивает 500000 сирийских беженцев, вместе с африканцами с их гепатитом и всё - бесплатно.

kamen_12 03 августа 2018 | 19:49

greko: То оплачивает страховка.

greko 03 августа 2018 | 19:51

kamen_12: нет

osa 03 августа 2018 | 20:31

greko: "Никто никого не отключит и будут лечить бесплатно, т.е., за счёт государства."
- если это так, то несколько успокаивает.
А то прям за Германию обидно, когда "человеческие ценности" сами по себе, а человеческая жизнь - сама по себе, и не пересекаются.

terens 03 августа 2018 | 19:29

Европа, ептыть...

(комментарий скрыт)

lager23 03 августа 2018 | 19:34

Родина тебя бросит...?

tks 03 августа 2018 | 19:41



ПУТИНПАМАГИ!!

m_doc 03 августа 2018 | 20:02

tks: А почему не Навальный? У денег куры не клюют.

tks 03 августа 2018 | 20:24

m_doc: А что, Навальный стал государством? Я что-то пропустил?

А почему Вы ему не поможете, он же ваш соотечественник?

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andygo__ru 03 августа 2018 | 19:47

Ну так... русские ж своих не бросают - борт МЧС наверняка будет!

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korikov 03 августа 2018 | 19:50

Без бабла пальцем не пошевелят. Вот вам и лучшая в Европе медицина.
Если человека вернут в Россию и спасут, забудьте вы этих потомков нацизма как страшный сон.

sergo_25_26 03 августа 2018 | 19:50

эта новость типа лайфньюз для лохтората. Никому в Германии не дадут умереть. Максимум перевезут из частной клиники в государственную.

greko 03 августа 2018 | 19:53

sergo_25_26: точно так

greko 03 августа 2018 | 19:55

sergo_25_26: Зато в России дадут умереть легко, если денег нет. Это как кому повезёт с больничкой, с городом, с врачём...

m_doc 03 августа 2018 | 19:58

greko: Брешешь ведь. Смотри, нос вырастет, как хобот.

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