Россиянина, который впал в кому в Германии, в ближайшие часы могут отключить от аппарата жизнеобеспечения

Немецкие врачи поставили жене пациента ультиматум: оплатить лечение в Германии или отправить мужа в Россию. Этого требуют врачи больницы в немецком городе Лер, сообщает НТВ.

Житель Омска Руслан Сабаралеев, приехав с семьёй к родственникам, в июле попал в клинику из-за острого панкреатита. Мужчине стало хуже, его ввели в искусственную кому. Больного надо срочно оперировать, но у него недавно истёк срок страховки, а бесплатно спасать россиянина никто не возьмётся, говорят родственники. Жена Руслана Александра сказала телеканалу, что её муж может в любой момент умереть.

Члены семьи собирают деньги на лечение в интернете. В петиции сказано: российский Минздрав оперативно помочь не сможет. На рассмотрение заявление уходит две недели. Нужна крупная сумма, сообщила НТВ сестра больного Надежда.

Ситуация осложняется. У жителя Омска начались серьёзные проблемы с почками и сердцем, перестали работать поджелудочная железа, желудок и кишечник. Состояние больного позволяет его отправить в Россию, но для этого нужен спецборт МЧС. Ведомство обещало в течение недели вопрос решить. Но за это время Руслан может умереть, говорят его родственники.

Близкие Сабаралеева также провели одиночные пикеты у здания правительства Омской области. И попросили местные власти помочь в транспортировке родственника.