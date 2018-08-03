IAAF отказалась предоставить нейтральный статус российской прыгунье в высоту Анне Чичеровой
Международная ассоциация легкоатлетических федераций отказалась предоставить нейтральный статус российской прыгунье в высоту Анне Чичеровой. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации легкой атлетики. Спортсменка не сможет участвовать в зарубежных стартах, несмотря на окончание дисквалификации.
Комментарии1
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sasass 03 августа 2018 | 18:44
Просто власть , почему-то не захотела чтобы она прыгала...