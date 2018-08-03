IAAF отказалась предоставить нейтральный статус российской прыгунье в высоту Анне Чичеровой

Международная ассоциация легкоатлетических федераций отказалась предоставить нейтральный статус российской прыгунье в высоту Анне Чичеровой. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации легкой атлетики. Спортсменка не сможет участвовать в зарубежных стартах, несмотря на окончание дисквалификации.