В России появилась новая памятная дата — 19 апреля
В России появилась новая памятная дата — 19 апреля, День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году.
Закон подписал президент Владимир Путин. Ранее документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.
Комментарии24
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ura_123 03 августа 2018 | 18:37
Ради шанмырк копнули предания старины глубокой)))
post_v 03 августа 2018 | 18:41
ura_123:
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тогда почему бы не добавить?
11 октября как праздник дня вхождения Тывы в СССР в 1944
или 15 января как праздник разгрома Новгородской республики и ее подчинения Московскому княжеству в 1478 году
или 2 октября - день взятия Казани в 1552
lavrfedotovich2_0 03 августа 2018 | 18:53
post_v: а мне интересно, что у них в голове? может им никто не сказал что ри больше нет и памятник ленину кругом? и за предложение снести тойный памятник в тюрьму можно присесть?
vezdehod 03 августа 2018 | 19:05
Не мытьём так катаньем, но президент сделал своё подлое дело.и теперь - гуляй рванина по закону.
zemljanka 03 августа 2018 | 18:47
"...как подковы кует за указом указ..."
zemljanka 03 августа 2018 | 18:50
Свободу Сенцову!
Прекратите людоедство.
В Украине, России, Сирии.
riots 03 августа 2018 | 18:37
Разве империи принимают а не захватывают новые территории ?
sasass 03 августа 2018 | 18:37
Напартачили в новой истории и ринулись искать защиту в старой истории...
lavrfedotovich2_0 03 августа 2018 | 18:55
sasass: ну, учитывая, что нонешняя историческая наука на россии это еще то натягивание совы на глобус ....
bozk 03 августа 2018 | 18:39
Ну теперь доллару точно конец!
venmud 03 августа 2018 | 18:42
Самой памятной датой в современной России будет неожиданный уход из верховной власти ... А я знаю, о ком Вы подумали.
hastings 03 августа 2018 | 18:43
Поскорее бы апрель, так не терпится отметит эту дату! Как второй новый год.
max3446 03 августа 2018 | 18:43
Глава словацкой делегации, депутат Национального совета Словакии Петер Марчек заявил, что Крым был, есть и всегда будет русским.
Делегация политиков и бизнесменов из Словакии находится в Крыму с рабочим визитом до 3 августа.
Марчек подчеркнул, что визиту словацкой делегации в Крым предшествовало информационное и политическое давление, в том числе со стороны Министерства иностранных дел Украины.
«Нас предупреждали, что если мы поедем в Крым, то Украина нам запретит въезд в свою страну. На что я могу сказать, что мне очень жаль, потому что жители Украины — это славяне. Разве они виноваты, что имеют такое правительство? Это не мои проблемы, если они запретят.
Мы выступаем за то, чтобы не было таких конфликтов между Украиной и Россией. Крым был для меня, есть и будет всегда русский. Это мое мнение как гражданина Марчека», — сказал он на встрече с крымскими властями.
По его словам, цель делегации — прежде всего обсудить возможности развития бизнеса и инвестирования в Крым.
Слава России!
lavrfedotovich2_0 03 августа 2018 | 18:47
max3446: вишь как , как гражданина, а не как депутата, ну и второе, русских он славянами таки не назвал) ну а над такими"делегациями инвесторов" уже даже в крыму не смеются
max3446 03 августа 2018 | 18:53
lavrfedotovich2_0: что киевлянин, свербит от того что один Крым сейчас живет чем ваше образование которое уже перестало существовать как государство под властью кровавой незаконной хунты?
lavrfedotovich2_0 03 августа 2018 | 18:58
max3446: ты это, не нервничай так, а то совсем невнятен) твое дело-лазь по помойкам да копипасть всяку хрень
lavrfedotovich2_0 03 августа 2018 | 18:44
а как же владимир? а как же сакральность? де 18 век и де 11тый? считаю недоработкой, провокацией и подрывом авторитета!
pmasel 03 августа 2018 | 18:47
А что и Тмутаракани до этого на Руси не было?
kryimzdick 03 августа 2018 | 19:05
pmasel: Тмутаракань Киевом контролировалась, Москвы тогда не было
kryimzdick 03 августа 2018 | 18:50
Эти южные земли ходят туда-сюда, то входят, то выходят
riots 03 августа 2018 | 18:56
Присоединение Крыма к Российской империи — одностороннее включение в 1783 году территории Крымского ханства в состав России в ходе военной кампании Потемкина по «усмирению Крыма» 1782—1783 годов, после отречения последнего крымского хана Шахина Гирея под давлением представителей Потемкина[1]. На присоединённой территории в 1784 году была образована Таврическая область.
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Вот так, пришли на чужую землю и ,,усмирили,,. Ещё и умертвили. Но это мелочь.
Ничего с тех времен не изменилось.
ukrainian_katherina 03 августа 2018 | 18:59
День отнятия Крыма совсем другой...
asokol 03 августа 2018 | 19:01
«В России появилась новая памятная дата — 19 апреля, День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году. »
А теперь представьте себе, что точно такая же памятная дата появилась, ну, скажем, в Эстонии. Это была бы, конечно, абассака, но почему? Ведь Эстония с те времена была точно такой же составной частью Российской империи, что и Российская Федерация. Дураки эстонцы, не догадываются, что могут себе лишний праздник закуярить. А вот Великий Вождь догадался. Роисся, вперде!
ebze 03 августа 2018 | 19:06
Отмазки пошли)))))