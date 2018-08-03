Верховный суд отклонил иск Дмитрия Гудкова об отказе в регистрации на выборах мэра Москвы

Соответствующая пометка содержится в карточке дела. Председатель Партии перемен написал в Facebook, что причиной стало недостаточное количество подписей муниципальных депутатов. Он добавил, что «аргументацию о постановлении Конституционного суда, который считает муниципальный фильтр средством отсечения непопулярных кандидатов» суд не принял. Гудков также заявил о намерении обратиться в Конституционный суд.