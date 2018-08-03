Верховный суд отклонил иск Дмитрия Гудкова об отказе в регистрации на выборах мэра Москвы
Соответствующая пометка содержится в карточке дела. Председатель Партии перемен написал в Facebook, что причиной стало недостаточное количество подписей муниципальных депутатов. Он добавил, что «аргументацию о постановлении Конституционного суда, который считает муниципальный фильтр средством отсечения непопулярных кандидатов» суд не принял. Гудков также заявил о намерении обратиться в Конституционный суд.
Комментарии4
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banyi3 03 августа 2018 | 18:37
Работать димка грущиком иди, пока молодой )
sasass 03 августа 2018 | 18:42
Вообще -то все мерзавцы - оппозиция , власть и "независимые " от власти Суды и ЦИКи....
malanoff 03 августа 2018 | 19:04
На стороне кого Верховный Суд РФ догадаться не сложно. В России для этого даже образование можно не получать.
moisha_sekilman 03 августа 2018 | 19:06
Ишь ты как Димон Свистун распорхался, со своими тупыми мозгами полез в мэры, ему только в носу ковыряться удаётся хорошо.