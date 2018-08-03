Одна из самых известных пар российской эстрады решила развестись

Одна из самых известных пар российской эстрады – юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко – по некоторым данным, решила развестись. И уже на следующей неделе они начнут делить имущество в суде. Инициатором этого, как сообщают СМИ, стала жена Петросяна.

Эта новость моментально стала самой обсуждаемой. Многим не до смеха: брак известных юмористов, которые веселят зрителей многие годы, оказался под угрозой распада. Хотя ни Евгений Петросян, ни Елена Степаненко об этом официально не объявляли. Но о разделе имущества артистов в пресс-службе Хамовнического суда сегодня сообщили агентству ТАСС. Процесс стартует в понедельник, уточнили в инстанции. Подробности иска пресс-секретарь раскрывать не стала. Источник из ближайшего окружения артистов позже рассказал агентству, что Степаненко просит суд расторгнуть брак с Петросяном и взыскать с мужа более 80% нажитого имущества. Это восемь из десяти квартир в Москве, антиквариат и другие ценности. Общий объём совместного имущества собеседник ТАСС оценил в полтора миллиарда рублей.

По данным «Московского комсомольца» супруга юмориста подала исковое заявление о разделе имущества ещё месяц назад. Петросян сообщил изданию, что ничего не знает об имущественных претензиях жены. Это, по его словам, «какое-то недоразумение». Реакция юмориста на сообщения о дележе имущества на первом месте в топе новостей Яндекса. В браке со своей четвёртой женой известный юморист прожил больше 30 лет. На вопрос о возможном разводе ответил: «Какая вам разница, что у меня происходит? Без комментариев». МК напоминает, что на юбилейном концерте Степаненко в апреле её муж не появился ни на сцене ни в зале. Это подогрело слухи о том, что супруги разошлись. В свою очередь поклонники артистки заметили, что она сильно похудела и предположили, что всему виной семейные неурядицы, пишет издание. Впрочем, о том, что известная пара разводится различные СМИ сообщали последние три года. Пользователи соцсетей тем временем шутят, что если из суда организуют телевизионную трансляцию, её рейтинги сравнятся с популярностью юмористических шоу, в которых принимают участие оба артиста. Вот и верь теперь в любовь, Как жить то теперь будем? – в таком ключе реагируют пользователи. А некоторые в шутку ставят возможный развод Петросяна и Степаненко в один ряд с распадом группы Beatles и Советского Союза.

Петросян и Степаненко поженились в середине 80-х. Пара составляет творческий тандем и нередко вместе выступает на сцене.