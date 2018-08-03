Фигурантке дела «Нового величия» Юлии Павликовой могут поменять меру пресечения. О такой возможности в эфире «Эха» рассказала её адвокат Ольга Карлова.

Восемнадцатилетнюю Анну Павликову сейчас содержат в Матросской тишине по подозрению в организации и участии в экстремистского сообщества.