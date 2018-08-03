Фигурантке дела «Нового величия» Юлии Павликовой могут поменять меру пресечения
Фигурантке дела «Нового величия» Юлии Павликовой могут поменять меру пресечения. О такой возможности в эфире «Эха» рассказала её адвокат Ольга Карлова.
Восемнадцатилетнюю Анну Павликову сейчас содержат в Матросской тишине по подозрению в организации и участии в экстремистского сообщества.
Комментарии2
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nns33 03 августа 2018 | 18:37
Фигурантке дела «Нового величия» Юлии Павликовой могут поменять меру пресечения. ========== это давно надо было сделать.Совсем ещё ребёнок, целый " букет" заболеваний.
sasass 03 августа 2018 | 18:57
Эта новость сногсшибательная для российского неправосудия...