В Калуге неизвестные взорвали дверь местного отделения пенсионного фонда

Пострадавших нет.

Взрыв причинил вред только зданию калужского пенсионного фонда. Он прогремел в четыре часа утра, когда рядом никого не было. Видео с места происшествия опубликовал региональный телеканал «НИКА ТВ». Судя по кадрам, взрывной волной выбило стекло и покорежило пластиковую дверь. В месте, где предположительно был заложен заряд, покрошилась плитка, а с фасада слетели несколько стеновых панелей. Телеканал со ссылкой на источники сообщал, что взрывное устройство было начинено патронами от автомата Калашникова и другими мелкокалиберными боеприпасами. Сейчас и видео и статья об инциденте с сайта «НИКА ТВ» удалены.

Происшествие не нарушило работу самого пенсионного отделения. Посетители попадают внутрь через запасной вход. О мотивах и личностях совершивших подрыв, ничего не известно. Стоит отметить, что ЧП произошло на фоне народных волнений из-за пенсионной реформы. Митинги против повышения пенсионного возраста каждые выходные проходят в разных городах страны. Ряд политических партий готовит почву для вынесения этого вопроса на референдум.

Чем дальше будет накаляться ситуация вокруг непопулярного законопроекта, тем больше может быть подобных инцидентов – об этом «Эху» сказал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Как сообщают «Калужские вести», правоохранители могут возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство». Ранее за похожее правонарушение – из-за дела о поджоге крыльца здания «Русской общины Крыма» и симферопольского отделения «Единой России» — украинский режиссер Олег Сенцов получил двадцать лет строгого режима

Правоохранительные органы инцидент комментировать отказываются.