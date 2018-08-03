В Калуге неизвестные взорвали дверь местного отделения пенсионного фонда
Пострадавших нет.
Взрыв причинил вред только зданию калужского пенсионного фонда. Он прогремел в четыре часа утра, когда рядом никого не было. Видео с места происшествия опубликовал региональный телеканал «НИКА ТВ». Судя по кадрам, взрывной волной выбило стекло и покорежило пластиковую дверь. В месте, где предположительно был заложен заряд, покрошилась плитка, а с фасада слетели несколько стеновых панелей. Телеканал со ссылкой на источники сообщал, что взрывное устройство было начинено патронами от автомата Калашникова и другими мелкокалиберными боеприпасами. Сейчас и видео и статья об инциденте с сайта «НИКА ТВ» удалены.
Происшествие не нарушило работу самого пенсионного отделения. Посетители попадают внутрь через запасной вход. О мотивах и личностях совершивших подрыв, ничего не известно. Стоит отметить, что ЧП произошло на фоне народных волнений из-за пенсионной реформы. Митинги против повышения пенсионного возраста каждые выходные проходят в разных городах страны. Ряд политических партий готовит почву для вынесения этого вопроса на референдум.
Чем дальше будет накаляться ситуация вокруг непопулярного законопроекта, тем больше может быть подобных инцидентов – об этом «Эху» сказал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Как сообщают «Калужские вести», правоохранители могут возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство». Ранее за похожее правонарушение – из-за дела о поджоге крыльца здания «Русской общины Крыма» и симферопольского отделения «Единой России» — украинский режиссер Олег Сенцов получил двадцать лет строгого режима
Правоохранительные органы инцидент комментировать отказываются.
Комментарии2
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ura_123 03 августа 2018 | 18:40
За поджёг пенсионного фонда вааще пожизненное!
sasass 03 августа 2018 | 18:55
Это уже теракт -на примере Сенцова...