Европейская жара этим летом бьет все новые рекорды
В отдельных районах Испании в ближайшие выходные синоптики ожидают повышение температуры до 50 градусов по шкале Цельсия. Таких значений Старый Свет не видел за всю историю метеонаблюдений. Жара не щадит даже север Европы. В Норвегии в регионах, примыкающих к полярному кругу, столбик термометра поднимался до 31,2 градуса. Повышенный уровень метеоопасности объявлен на двух третях территории Франции.
Смски с утра предупреждают о грядущей опасности: угрозе тепловых ударов, необходимости использовать защитный крем для кожи, пить много воды, а по возможности и вовсе избегать пребывания на открытом солнце, или даже – выходить на улицу. Все бы неплохо, но некоторым приходится идти на работу. Для одних – спасение (если в помещении работает кондиционер), для других – еще одно испытание: буквально весь последний месяц в регионе и так было довольно жарко, системы кондиционирования в офисах работают практически без перерыва и порой выходят из строя. О «перегреве» в прямом и переносном смысле слова рапортуют энергетики: сети все чаще не справляются с растущим потреблением. В крупных городах – на вокзалах, в аэропортах, в торговых центрах, а то и просто на улицах – бригады добровольцев бесплатно раздают бутылки с водой, шляпы и зонтики. Смски от ответственных служб тем временем пугают новыми катаклизмами: вот французские железные дороги сообщают, что, возможно, не смогут выполнить обещанное расписание, но теперь уже не из-за традиционных забастовок, а потому что из-за жары могут начать плавиться рельсы. Исключение – побережье Ла-Манша и Альпы на уровне выше двух тысяч метров, — там «всего-то» плюс 28. Можно сбежать от жары на выходные. Тем временем, по телевидению и в прочих СМИ все чаще можно слышать комментарии синоптиков, призывающих смириться с происходящим и привыкать: жара будет повторяться год от года и вернуться к тому, что было принято считать «нормальным» европейским климатом, континент уже вряд ли сможет.
Некоторое снижение температуры на большей части территории Европы синоптики обещают не раньше ближайшей среды.
Комментарии1
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kazlevich1949 03 августа 2018 | 18:47
Бедолаги белые медведи - с такой погодой посреди лета с голоду дохнут...