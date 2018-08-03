Конституционный суд ФРГ признал сегодня правомерным наказание в виде лишения свободы за отрицание Холокоста и отклонил жалобу 89-летней Урсулы Хавербек. Поэтому пожилая женщина должна остаться в тюрьме.

Суд города Верден ранее вынес Урсуле Хавербек наказание за ее статьи в право-экстремистском журнале «Голос Рейха», где отрицалось физическое уничтожение узников в концлагере Освенцим. Судьи первой инстанции пришли к выводу, что в подобных утверждениях содержится угроза общественному порядку. Отрицание Холокоста оправдывает преступления нацистов и провоцирует ненависть против еврейского населения, гласил вердикт.

Хавербек получила два года лишения свободы, однако отказалась явиться в тюрьму. В мае этого года стражи порядка принудительно забрали ее из дома и поместили в место прохождения наказания в городе Билефельд. Ранее 89-летняя женщина была условно приговорена несколькими судами ФРГ, в том числе в Гамбурге и Берлине, из-за разжигания национальной ненависти.

Конституционный суд ФРГ признал юридическую правильность решения двух предыдущих инстанций, так как отрицание геноцида, который имел место во время национал-социализма, содержит ложные и неверные факты. Поэтому подобные утверждения не защищены как гарантируемое конституцией право граждан на свободу мнения.

Отрицательница Холокоста выбрана главным кандидатом «Правой партии» на выборах в Европарламент в 2019 году. Однако без смягчения наказания политическая карьера Урсулы Хавербек может провалиться.