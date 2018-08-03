Американские сенаторы внесли в верхнюю палату Конгресса законопроект о введении новых санкций в отношении России
Американские сенаторы внесли в верхнюю палату Конгресса законопроект о введении новых санкций в отношении России. Один из его авторов – Линдси Грэм – отметила, что очередные ограничительные меры в отношении Москвы должны стать самыми жесткими.
Предполагается, что новые санкции затронут российских политиков и крупных бизнесменов, а также приведут к ограничению американских инвестиций в Россию.
Санкции в отношении России доказали свою эффективность, — сказал в эфире «Эха» бизнесмен Евгений Чичваркин. По словам Чичваркина, Россию ждет новый большой экономический кризис.
Комментарии2
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eduard1958 03 августа 2018 | 18:44
Россияне! Думаете, озерные будут меньше воровать? Нет,это вы будете меньше есть.
jamba 03 августа 2018 | 18:59
Скорей бы уже! А то, мы уже выучили по-китайски: Товарищ Юнь, можно мне добавки супа?;))