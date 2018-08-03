Американские спецслужбы продолжают фиксировать попытки России оказать влияние на промежуточные выборы, которые пройдут в США в ноябре этого года. Об этом заявил директор Национальной разведки Дэн Коутс.

В свою очередь, глава министерства внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен сообщила, что и ее ведомство фиксирует способность России осуществить кибератаку на избирательную инфраструктуру. Перевод Первого канала.

Директор ФБР Кристофер Рей в свою очередь отметил, что Россия постоянно ведет подрывные действия против США – и не только в отношении выборов.