МИД: Причиной нападения на российских журналистов в Центральноафриканской республике было ограбление
Причиной нападения на российских журналистов в Центральноафриканской республике было ограбление, — утверждают в МИДе России. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, нападавшим было оказано сопротивление.
Информация о преступлении по-прежнему поступает крайне противоречивая. Как сообщила Захарова, к следственным действиям подключились эксперты миссии ООН. Россияне, убитые в ЦАР, не уделили должного внимания вопросам безопасности, — отметила она.
Дорога, по которой ехали российские журналисты в ЦАР в целом не является опасной. Там нет боевиков, об этом «Эху Москвы» рассказал старший исследователь отделения Африки Human Rights Watch Льюис Мадж:
«Следует помнить, что ЦАР считается опасной страной. Однако это не означает, что для перемещений вам везде нужна охрана — это зависит от того, по какой дороге вы едете. Я шесть недель назад был в Сибю, в той самой зоне, где были убиты российские журналисты. Та дорога, по которой они ехали, не считается у нас «красной». Это означает, что мы ездим по ней без всякой охраны, хотя мы в Хьюман Райтс Вотч очень серьёзно относимся к вопросам безопасности. Конечно, может не повезти, но там, между Банги и Бамбари, нет присутствия боевиков».
Конечно, ситуация постоянно меняется, и сегодня может быть не так, как на прошлой неделе, но могу сказать, что мы там ездили с 2015 года и особых трудностей не возникало, добавил Льюис Мадж.
Ранее сообщалось, что Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко занимались в Центральноафриканской республике, в частности, расследованием деятельности ЧВК Вагнера. Официально российские власти не признают, что в ряде стран находятся российские наемники. Тем временем, в МИДе отмечают, что, к примеру, в ЦАРе работают по линии ООН российские инструкторы. Эксперты ООН узнали подробности их работы. Об этом пишет газета «Ведомости».
Комментарии25
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kp6ic 03 августа 2018 | 18:24
значит, с раследованием чвк вагнер там это никак не связано.
drgonish 03 августа 2018 | 18:33
kp6ic:
Ну, как не связано. В Африке официально работают российские инструктора, при согласовании с ООН, кстати. Видимо, журналисты решили для МБХ наснимать бэкграуна для какой нибудь, скорее всего, заранее подготовленной залипухи про ЧВК. Но, внезапно отклонились от курса.
zemljanka 03 августа 2018 | 18:36
А дудочка споет,
Что у царя - ослиные уши...
demosua 03 августа 2018 | 18:55
kp6ic: как раз наооборот.
kamen_12 03 августа 2018 | 18:24
В стране, где люди обходятся суммой меньше доллара в день, конечно опасно с суммой 8500 долларов наличными и видеокамерой разъезжать без охраны.
igorrrpadlowitchs 03 августа 2018 | 18:24
Это ж что за грабители, что даже внедорожник не взяли. И зачем им, вооружённым до зубов ,убивать безоружных, ведь и так всё отдали бы без сопротивления! Всё- таки, такая лажа мидовская не прокатит!
kamen_12 03 августа 2018 | 18:29
igorrrpadlowitchs: Для правоверного мусульманина убить и ограбить неверного это не грех, к тому же залётные с Судана там часто появляются. Пришли за слоновой костью, а получилось ещё лучше. Всё может быть в стране, где бродят вооруженные банды.
igorrrpadlowitchs 03 августа 2018 | 18:32
kamen_12: а не проще и выгодней было взять их в плен, как заложников и выторговать, не 8,5 тыс.$?
kamen_12 03 августа 2018 | 18:36
igorrrpadlowitchs: Для этого мозги нужны,опыт, посредники, те кто ведёт переговоры, ну как сомалийские пираты. То был бизнес, а эти наверняка обыкновенные отморозки с калашами.
m_doc 03 августа 2018 | 18:36
igorrrpadlowitchs: Чувствуется спец по бизнесу с захватом заложников. Мдя... кто тут только не ошивается.
m_doc 03 августа 2018 | 18:31
igorrrpadlowitchs: Взять авто с дырками от пуль, чтоб побыстрей нашли? Сообразительный ты, однако. Правда, чуток до ЦАР-овских аборигенов не дотягиваешь. И где это видано, шоб в Африке за деньги убивали.... так ведь?
drgonish 03 августа 2018 | 18:27
Дык они и в страну-то как туристы, а не как журналисты приехали. Да еще чуть ранее гибели задерживались за незаконную съемку. Все интереснее и интереснее.
klukvik 03 августа 2018 | 18:31
вагнеровцы и за меньшие деньги "отработают"
m_doc 03 августа 2018 | 18:33
klukvik: Откуда знаешь? Сам, штоле, участвовал?
bekipp 03 августа 2018 | 18:31
Как то так вышло само собой, что прожив в этой стране почти семьдесят лет я полностью перестал верить официальной власти, а особенно миду.
m_doc 03 августа 2018 | 18:41
bekipp: Похоже на начало старческой деменции. Бывает.
bekipp 03 августа 2018 | 18:47
m_doc: да, похоже, и началась она у меня восемнадцать лет назад, а раньше, когда нам говорили, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизм - верил.
m_doc 03 августа 2018 | 18:50
bekipp: Вот когда верили, тогда и началась.
gригорьич 03 августа 2018 | 18:34
Захаровой на заметку: Может, они коллективно самозастрелились и самоограбились?
sensei54 03 августа 2018 | 18:36
Эх, Маруся. Сыплется всё у вас.
m_doc 03 августа 2018 | 18:38
sensei54: Что сыплется-то? У кого сыплется, так это у Ходора. А ещё и валится.
drgonish 03 августа 2018 | 19:01
m_doc:
{У кого сыплется, так это у Ходора. }
Ну, на это можно посмотреть и с другой стороны. Если бы их не убили, было бы просто кино-"разоблачение". А так - сенсация, пали в борьбе с кровавым Путеном.
m_doc 03 августа 2018 | 19:05
drgonish: ИМХО сенсация не прокатит. Уж слишком цинично даже для наших упоротых оппашников.
demosua 03 августа 2018 | 18:57
"Причиной нападения на российских журналистов в Центральноафриканской республике было ограбление, — утверждают в МИДе России. " - значит, почти наверняка, причиной было не ограбление...
m_doc 03 августа 2018 | 19:01
demosua: Не значит. Вы не имеете о логике ни малейшего представления. Да и истина вам не нужна, так ведь? Она ж бывает неудобной и неприятной. Эвона как Ходора крючит.