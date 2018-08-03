МИД: Причиной нападения на российских журналистов в Центральноафриканской республике было ограбление

Причиной нападения на российских журналистов в Центральноафриканской республике было ограбление, — утверждают в МИДе России. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, нападавшим было оказано сопротивление.

Информация о преступлении по-прежнему поступает крайне противоречивая. Как сообщила Захарова, к следственным действиям подключились эксперты миссии ООН. Россияне, убитые в ЦАР, не уделили должного внимания вопросам безопасности, — отметила она.

Дорога, по которой ехали российские журналисты в ЦАР в целом не является опасной. Там нет боевиков, об этом «Эху Москвы» рассказал старший исследователь отделения Африки Human Rights Watch Льюис Мадж:

«Следует помнить, что ЦАР считается опасной страной. Однако это не означает, что для перемещений вам везде нужна охрана — это зависит от того, по какой дороге вы едете. Я шесть недель назад был в Сибю, в той самой зоне, где были убиты российские журналисты. Та дорога, по которой они ехали, не считается у нас «красной». Это означает, что мы ездим по ней без всякой охраны, хотя мы в Хьюман Райтс Вотч очень серьёзно относимся к вопросам безопасности. Конечно, может не повезти, но там, между Банги и Бамбари, нет присутствия боевиков».

Конечно, ситуация постоянно меняется, и сегодня может быть не так, как на прошлой неделе, но могу сказать, что мы там ездили с 2015 года и особых трудностей не возникало, добавил Льюис Мадж.

Ранее сообщалось, что Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко занимались в Центральноафриканской республике, в частности, расследованием деятельности ЧВК Вагнера. Официально российские власти не признают, что в ряде стран находятся российские наемники. Тем временем, в МИДе отмечают, что, к примеру, в ЦАРе работают по линии ООН российские инструкторы. Эксперты ООН узнали подробности их работы. Об этом пишет газета «Ведомости».